Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Хочеться виглядати стрункою, стильною, сексуальною, легкою, повітряною... Але літо в самому розпалі, а фігура не в кращій формі. Знайомо?
Нерозуміння, як вийти красивою з цієї ситуації, призводить до сорому, втрати смаку до життя, зайвий раз не виходиш з дому... Пора цього позбутися!
Стиліст Вамі Айдіс у блозі в Instagram розповіла, що своєму гардеробу потрібно ставити завдання. Працюючи з ним, потрібно зрозуміти, що він має робити для вас.
Наприклад:⠀
- Робити стрункішою,
- Витягати зріст,
- Зменшувати стегна / плечі / живіт,
- Молодити,
- Робити сексуальною,
- Підкреслювати красиві груди,
- Можуть бути цілі особистого характеру - продавати вас дорого своїм клієнтам, викликати захоплення у чоловіка.
Коли мета намічена, йдемо аналізувати речі, наявні в шафі. І кожна річ, що висить там, повинна виконувати те завдання, яке ви ставите своєму гардеробу! Правильно підібраний одяг здатен творити чудеса.⠀
Наприклад, якщо у вас стоїть завдання зменшити свою фігуру і виглядати стрункішою, то одяг, кольори і його деталі повинні бути підібрані певним чином.⠀
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