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Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать

Автор: Татьяна Турчаникова

У вас так бывало? Смотришь издалека или на фото - какое красивое платье! Приближаешься на расстояние вытянутой руки - нитки торчат во все стороны, швы неровные, ткань липнет к телу…

Такое часто случается с покупками онлайн. Находить бриллианты среди распродажи тряпья - это суперсила, которая дается свыше. Или приобретается годами практики.

Кстати, мифы из серии "Одеваться стильно можно только в люксе!" уже давно поросли мхом и канули в прошлое. Даже в самом недорогом магазине можно найти классные вещи, рассказала в своем Instagram стилист Вами Айдиас.

Если у вас постоянно спрашивают: "Где ты купила такую красоту?!", а вы смущенно называете самый банальный магазин, вы на верном пути.

Чтобы найти алмаз в куче чернозема, обращайте внимание на детали. Задавайте себе вопрос: "Это платье выглядит дорого? Качественно?".

7 признаков дешевизны, которые испортят образ

  • Неаккуратные швы на одежде.

  • Форма вещи, проверяйте, как долго одежда "расправляется", если ее помять.

  • Откажитесь от вещей с дешевой фурнитурой.

В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

  • Отсутствие подкладки тоже может вызвать подозрение.

  • Вещь не должна липнуть и электризоваться.

  • Если сомневаетесь, отдайте предпочтение минимализму.

Уберите клеш и танкетку: стилист дала топ-9 советов, как выглядеть стройнее и выше

  • Будьте аккуратны с принтами. Одни смотрятся дорого, другие - дешевят образ.

Как выглядеть стильно и дорого - простые правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раньше стилист показала, какой маникюр уже устарел, хватит делать такие ногти.

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