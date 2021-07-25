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Як виглядати дорого: стиліст назвала топ-7 ознак дешевих речей, яких варто уникати

Автор: Тетяна Турчанікова

У вас так бувало? Дивишся здалеку або на фото - яке гарне плаття! Наближаєшся на відстань витягнутої руки - нитки стирчать на всі боки, шви нерівні, тканина липне до тіла…

Таке часто трапляється з покупками онлайн. Знаходити діаманти серед розпродажу ганчір'я - це суперсила, яка дається згори. Або приходить аысля рокыв практики.

До речі, міфи з серії "Одягатися стильно можна тільки в люксі!" вже давно поросли мохом і канули в минуле. Навіть в самому недорогому магазині можна знайти класні речі, розповіла в своєму Instagram стиліст Вамі Айдіас.

Якщо у вас постійно запитують: "Де ти купила таку красу?!", а ви збентежено називаєте найбанальніший магазин, ви на вірному шляху.

Щоб знайти алмаз в купі чорнозему, звертайте увагу на деталі. Задавайте собі питання: "Це плаття виглядає дорого? Якісно?".

7 ознак дешевизни, які зіпсують образ

  • Неакуратні шви на одязі.

  • Форма речі, перевіряйте, як довго одяг "розправляється", якщо його пом'яти.

  • Відмовтеся від речей з дешевою фурнітурою.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

  • Відсутність підкладки теж може викликати підозру.

  • Річ не повинна липнути і електризуватися.

  • Якщо сумніваєтеся, віддайте перевагу мінімалізму.

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

  • Будьте обережні з принтами. Одні виглядають дорого, інші - дешевлять образ.

Як виглядати стильно і дорого - прості правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст показала, який манікюр вже застарів, досить робити такі нігті.

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