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На "Голосі країни" выступила подруга Дорофеевой: вместе ездили на вокальные конкурсы

Автор: Роман Мирончук

Вчера, 7 марта, на седьмом эфире одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни" на сцену вышла давняя подруга Нади Дорофеевой Катя Субботова.

В детстве девушки вместе ездили на вокальные конкурсы, и когда-то Надя пообещала Кате помочь, когда станет знаменитостью. Субботова спела песню "Гора" группы The Hardkiss. Она очень хотела, чтобы к ней повернулась Дорофеева и это произошло.

Екатерина Субботова - "Гора" (видео: YouTube)

Кроме того, вокал Кати понравился не только Наде, но и Олегу Виннику, который всячески пытался уговорить ее выбрать его команду. Но Субботова решила, что дальше хочет принимать участие в проекте в команде Дорофеевой.

26-летняя Катя из Черкасс также спела вместе с Дорофеевой ее песню "Gorit".

Пользователи сети прокомментировали выступление Субботовой на "Голосе".

  • Помню эту девочку, когда на "Х-Фактор" приходила с песней "I surrender". Какая же красавица!
  • Очень красиво спела. Молодец, любим и уважаем таких;
  • Ну, молодец, справилась. Хотя песня сложная, как и все песни The Hardkiss. И да, тембр схож с тембром Ани Лорак местами. Сильная участница.
  • Качественно, обычно я не люблю перепевки Юлии Саниной, но здесь хорошо;
  • Точно голос как у Ани Лорак, красиво;
  • Очень красиво и чувственно.

Напомним, на "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела песню Ирины Билык.

Мы также писали о том, что девушка из Казахстана "порвала" "Голос країни" с первых же нот.

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