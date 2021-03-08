На "Голосі країни" виступила подруга Дорофєєвої: разом їздили на вокальні конкурси

У дитинстві дівчата разом їздили на вокальні конкурси, і одного разу Надя пообіцяла допомогти Каті, коли стане знаменитістю. Суботова заспівала пісню "Гора" гурту The Hardkiss. Вона дуже хотіла, щоб до неї повернулася Дорофєєва і це сталося.

Катерина Суботова - "Гора" (відео: YouTube)

Крім того, вокал Каті сподобався не тільки Наді, але і Олегу Віннику, який всіляко намагався вмовити її вибрати його команду. Але Суботова вирішила, що далі хоче брати участь у проєкті в команді Дорофєєвої.

26-річна Катя з Черкас також заспівала разом з Дорофєєвої її пісню "Gorit".

Користувачі мережі прокоментували виступ Субботової на "Голосі".