Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с экс-бойфрендом Беллы Хадид

Анджелина Джоли на концерте была со своими старшими дочерьми: 16-летней Захарой и 15-летней Шайло. А The Weeknd пришел вместе с друзьями. Несмотря на то что звезды не общались и никак не выдавали своей связи, такое совпадение вряд ли может быть случайным.

По словам приближенных к паре источников, экс-супруга Брэда Питта и бывший возлюбленный Беллы Хадид - пока что просто друзья. Но рэпер давно очарован актрисой и даже упоминал ее в одной из своих песен.

Анджелина Джоли намерена наладить личную жизнь (фото: instagram.com/britishvogue)

Впервые они спровоцировали слухи о своих отношениях, когда вместе появились в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Говорят, также они встречались ранее в Нью-Йорке. Источник утверждает, что Джоли и туда взяла с собой детей.

К слову, это не первый мужчина, с которым Анджелине приписывают роман за последнее время. Ранее актриса была замечена на романтическом свидании с бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Интересно, что к нему домой скандальная знаменитость и многодетная мама тоже прихватила детей.