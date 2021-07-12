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Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з екс-бойфрендом Белли Хадід

Автор: RBC.UA

46-річна актриса Анджеліна Джолі і 31-річний репер The Weeknd знову спровокували чутки про свій роман.

У минулі вихідні пару знову помітили разом, цього разу на приватному концерті канадського музиканта Мустафи в Лос-Анджелесі.

Анджеліна Джолі на концерті була зі своїми старшими дочками: 16-річною Захарою і 15-річною Шайло. А The Weeknd прийшов разом з друзями. Незважаючи на те що зірки не спілкувалися і ніяк не видавали свого зв'язку, такий збіг навряд чи може бути випадковим.

За словами наближених до пари джерел, екс-дружина Бреда Пітта і колишній коханий Белли Хадід - поки що просто друзі. Але репер давно зачарований актрисою і навіть згадував її в одній зі своїх пісень.

Анджеліна Джолі має намір налагодити особисте життя (фото: instagram.com/britishvogue)

Вперше вони спровокували чутки про свої стосунки, коли разом з'явилися в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Кажуть, також вони зустрічалися раніше в Нью-Йорку. Джерело стверджує, що Джолі взяла туди з собою дітей.

До слова, це не перший чоловік, з яким Анджеліні приписують роман за останній час. Раніше актриса була помічена на романтичному побаченні з колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером. Цікаво, що до нього додому скандальна знаменитість і багатодітна мама теж прихопила дітей.

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина The Weeknd - модель Белла Хадід - вперше показала світу свого нового коханого.

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