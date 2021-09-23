Это пугающе: Рианна рассказала об обратной стороне жизни миллиардерши

"Это пугающе. Я постоянно об этом думаю. Я считаю своим долгом подумать об этом, потому что я боюсь. Знаете, когда в игру вступает своего рода пьедестал, а мы вас туда ставят и продолжают хотеть там видеть. Я всегда говорю: "Нет, я хочу быть на земле", - рассказала владелица бьюти-бренда Fenty и бельевой марки Savage X Fenty.

Рианна рассказала о своей жизни в статусе миллиардерши (фото: instagram.com/badgalriri)

По словам 33-летней знаменитости, она не хочет быть иконой. Напротив - она хочет и сама вдохновляться своими поклонниками. Певица подчеркнула, что мечтает оставаться самой собой, и призвала не идеализировать ее.

"Мне бы хотелось делиться моим вдохновением, быть вдохновением для кого-то, в конце концов, я и сама хочу вдохновляться фанатами. Люди смотрят на меня, а я смотрю на них", - поделилась размышлениями самая богатая певица на планете.