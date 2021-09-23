Це мене лякає: Ріанна розповіла про зворотний бік життя мільярдерки

"Це лякаюче. Я постійно про це думаю. Я вважаю своїм обов'язком подумати про це, тому що я боюся. Знаєте, коли в гру вступає свого роду п'єдестал, а ми вас туди ставлять і продовжують хотіти там бачити. Я завжди кажу: "Ні, я хочу бути на землі", - розповіла власниця б'юті-бренду Fenty і білизняної марки Savage X Fenty.

Ріанна розповіла про своє життя в статусі мільярдерки (фото: instagram.com/badgalriri)

За словами 33-річної знаменитості, вона не хоче бути іконою. Навпаки - вона хоче і сама надихатися своїми шанувальниками. Співачка підкреслила, що мріє залишатися самою собою, і закликала не ідеалізувати її.

"Мені б хотілося ділитися моїм натхненням, бути натхненням для когось, зрештою, я і сама хочу надихатися фанатами. Люди дивляться на мене, а я дивлюся на них", - поділилася роздумами найбагатша співачка на планеті.