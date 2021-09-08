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Фигура - огонь: 55-летняя Синди Кроуфорд позирует в мини-шортах и топе

Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд - легендарная супермодель 90-х - в который раз восхитила своей стройной фигурой и цветущим внешним видом. Звезда снялась в стильной рекламной кампании, чтобы собрать средства для детской больницы.

Благодаря съемке 55-летняя красавица продемонстрировала, что она по-прежнему в отличной форме.

Синди Кроуфорд позирует в белом облегающем топе и джинсовых мини-шортах. Она стоит на фоне красного авто и пьет Pepsi. Съемка повторяет кампанию, в которой супермодель приняла участие в молодости, когда ей было 26 лет. И сейчас звезда выглядит все такой же привлекательной и стройной. Дополнили ее лук пышная укладка и макияж в натуральных тонах.

Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Всегда приятно работать с моим другом @davidyarrow... И тем более, когда это делается по уважительной причине. Мы вернулись в оригинальный Halfway House из знаменитой рекламы @pepsi, в которой я снялась в 1992 году, чтобы воссоздать момент в надежде собрать средства для Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, Висконсин, где мой брат лечился от лейкемии.

Пока что с помощью сети галерей Дэвида по всему миру, поддерживающих искусство и его продажи, мы уже собрали 1 миллион долларов на это дело. Я также должна поблагодарить моего дорогого друга, парикмахера @peter.savic, который сделал культовую прическу для оригинальной рекламы... Так что я была взволнована, что он смог присутствовать здесь и для этой версии! Также спасибо @samvissermakeup за макияж и @allowitzstyles за укладку. Думаю, мы справились! Такой веселый день - не могу дождаться, чтобы показать вам больше", - написала подробно об этом событии Синди.

Модель в молодости (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Синди!!!! ты не стареешь! И замечательно, что ты сделала это для такого достойного дела", "Просто огонь", "Сенсационная", "Не могу насмотреться", "Красивая и с золотым сердцем", - пишут ей фанаты.

Ранее мы писали про 5 украинских дизайнеров, которые одевают всемирно известных звезд, включая Синди Кроуфорд.

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