Фігура-вогонь: 55-річна Сінді Кроуфорд позує в міні-шортах і топі

Сінді Кроуфорд позує в білому облягаючому топі і джинсових міні-шортах. Вона стоїть на тлі червоного авто і п'є Pepsi. Зйомка повторює кампанію, в якій супермодель взяла участь в молодості, коли їй було 26 років. І зараз зірка виглядає все такою ж привабливою і стрункою. Доповнили її лук пишна укладка і макіяж в натуральних тонах.

Сінді Кроуфорд в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Завжди приємно працювати з моїм другом @davidyarrow... І тим більше, коли це робиться з поважної причини. Ми повернулися в оригінальний Halfway House від знаменитої реклами @Pepsi, в якій я знялася в 1992 році, щоб відтворити момент в надії зібрати кошти для американської сімейної дитячої лікарні в Медісоні, Вісконсін, де мій брат лікувався від лейкемії.

Поки що за допомогою мережі галерей Девіда по всьому світу, що підтримують мистецтво і його продаж, ми вже зібрали 1 мільйон доларів на цю справу. Я також повинна подякувати моєму дорогому другу, перукарю @peter.savic, який зробив культову зачіску для оригінальної реклами... Так що я була схвильована, що він зміг бути присутнім тут і для цієї версії! Також дякую @samvissermakeup за макіяж і @allowitzstyles за укладку. Думаю, ми впоралися! Такий веселий день - не можу дочекатися, щоб показати вам більше", - написала докладно про цю подію Сінді.

Модель в молодості (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Сінді!!!! ти не старієш! І чудово, що ти зробила це для такої гідної справи", "Просто вогонь", "Сенсаційна", "Не можу надивитися", "Красива і з золотим серцем", - пишуть їй фанати.