Хейли Бибер - новый "ангел" Victoria's Secret: горячая фотосессия в нижнем белье

Модель, блогер и инфлюенсер Хейли Бибер стала новой посланницей бельевой марки Victoria's Secret. Как известно, бренд полностью изменил политику и теперь вместо "ангелов" привлекает к сотрудничеству женщин не обязательно модельной внешности, но достигших определенных высот и несущих человечеству важную миссию.
В список новых посланниц Victoria’s Secret вошли спортсменки Меган Рапино и Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и модель Приянка Чопра Джонас и другие. Новый лозунг именитого бренда будет звучать так: "Чего хотят женщины". А горячие фотосессии было решено заменить съемками другого плана: такими, чтобы не наживаться на обнаженном теле.
Тем не менее, полностью избавиться от "ангельского" флера им не удалось. В новой рекламной кампании с Хейли остались все атрибуты предыдущих фотосессий, включая безупречную фигуру модели, откровенное белье и сексуальный посыл.
24-летняя модель Хейли Бибер уже написала проницательный пост, в котором сообщила о сотрудничестве Victoria's Secret. Она снялась в новой коллекции бренда, которая приурочена к рождественским праздникам. По словам жены Джастина Бибера, она очень рада стать частью изменений внутри компании, которым с удовольствием хочет помочь. В сети на ее работу отреагировали бурно. Фанаты в восторге, что бренд вновь работает в привычном направлении.
Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком. По мнению фанатов, экс-"ангел" Victoria's Secret ждет близнецов от Джейсона Стэтхема.