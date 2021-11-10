Хейлі Бібер - новий "ангел" Victoria's Secret: гаряча фотосесія в нижній білизні

Модель, блогер і інфлюенсер Хейлі Бібер стала новою посланницею білизняної марки Victoria's Secret. Як відомо, бренд повністю змінив політику і тепер замість "ангелів" залучає до співпраці жінок не обов'язково модельної зовнішності, але тих, що досягли певних висот і несуть людству важливу місію.

У список нових посланниць Victoria's Secret увійшли спортсменки Меган Рапіно і Ейлін Гу, модель і адвокат Палома Есслер, актриса і модель Пріянка Чопра Джонас та інші. Нове гасло іменитого бренду буде замінено таким: "Чого хочуть жінки". А гарячі фотосесії вирішено замінити зйомками іншого плану: такими, щоб не наживатися лише на оголеному тілі.

Проте, повністю позбавитися від "ангельського" флера їм не вдалося. У новій рекламній кампанії з Хейлі залишилися всі атрибути попередніх фотосесій, включаючи бездоганну фігуру моделі, відверту білизну і сексуальний посил.