Конфуз Мишиной, оскорбления Потапа и тайны Димопулос: главные скандалы недели

Какие скандальные выходки и откровения позволили себе знаменитости, а также чем успели удивить на прошлой неделе, читайте в новой подборке.

Ксения Мишина попала в щекотливую ситуацию

Пока участница проекта "Холостячка" Ксения Мишина продолжает выбирать себе партнера в эфирах шоу, в сеть попали фото победителя. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники после того, как увидели снимки очаровательной "холостячки" с одним из участников - Евгением Ковтуненко. Сама Ксения поспешила дать комментарий на эту тему, рассказав, что Евгений просто приезжал ее поддержать на шоу "Танцы со звездами", где она была судьей. "Женя приезжал ко мне, подарил мне букет цветов, хотел поддержать. Это не был специальный слив от канала. Я не знаю, кто нас сфотографировал. Я вообще не поняла этого снимка. Его распространила в сети какая-то фан-группа", - оправдалась она. Что ж, время покажет, что завоевал сердце Мишиной.

Мишина невольно выдала победителя (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Потап нелестно отозвался об украинцах

Потап нелицеприятно отозвался об украинцах, назвав их "долбодятлами". Этому высказыванию предшествовало обсуждение новой видеоработы Нади Дорофеевой под названием Gorit. Фанаты певицы отметили, что ее танцы в полуобнаженном виде на Алее Героев Небесной сотни были неуместны. А еще от них не скрылось, что в клипе использованы идеи клипа Бритни Спирс Toxic. Комментарии так разозлили продюсера Нади - Потапа, что он решил не молчать.

Помимо ответа на упомянутые недочеты, в пылкой речи музыкант также коснулся работы с Ольгой Бузовой. Поскольку российские артисты имеют большую популярность в чарте Apple Music, он решил записать песню вместе с известной телеперсоной. "Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких "долбодятлов", как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну потому, что можно любить и Потапа, и Украину вместе", - заявил музыкант.

Потап угодил в скандал (фото: instagram.com/realpotap)

Санта Димопулос рассказала закулисные тайны

Санта Димопулос, которая стала победительницей шоу "Танцы со звездами", решила раскрыть все секреты популярной программы. Так, она рассказала много подробностей о подготовке участников. Певица призналась, что нагрузка была так велика, что многие звезды еще в начале проекта подходили к руководству с просьбой "слить" их из проекта.

Тем не менее, сама она не сдалась. И во многом - благодаря поддержке любимого мужа Игоря Кучеренко и сына Даниэля. "Я в принципе шла ради процесса, ведь именно все эти вещи, которые происходят с нами каждый день, и есть наша жизнь! Когда становилось особенно тяжело, именно эта мысль помогала взбодриться - осознанно мы выбираем сами, как относиться к происходящему, и когда с тобой происходит нечто такое яркое, то даже в моменты крайней усталости нужно получать удовольствие, ведь это мгновение уже не повторится", - поделилась Димопулос.

Санта рассказала правду о закулисье шоу (фото: instagram.com/santadimopulos)

Надя Дорофеева поменяла амплуа

Певица надя Дорофеева - личность многогранная. Девушка блистала во многих талант-шоу, где всегда показывала неординарные способности. Не стало исключением и "Лига смеха", где Надя является одним из тренеров. По словам девушки, этот опыт не был легким. Тем не менее, все вышло более чем удачно. "Быть не в своей тарелке, не в своем комфортном состоянии - большой вызов. Я благодарна всем моим командам за веру и дружбу. Какой кайф уметь смеяться над собой, теперь я это точно знаю", - отметила Дорофеева.

Надя для съемок "Лиги смеха" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Как мы ранее писали, Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате.