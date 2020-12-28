Маркл нарвалась на критику, Мишина "засветила" беременность: главные скандалы недели

Накануне Нового года звезды заняты вполне земными делами: подготовка к праздникам, семейные встречи, планы и завершение старых дел… Но между тем удивлять скандальными выходками они также успевают. Мы собрали топ самых ярких новостей недели.

Меган Маркл попала в новый скандал

Меган Маркл - рекордсмен по количеству скандальных новостей среди всех членов королевской семьи. В этот раз поводом для критики супруги принца Гарри стала невинная новогодняя открытка. На ней чета в компании своего сына Арчи и собак запечатлена на фоне их дома в Калифорнии. Снимок был размещен в британском фонде Mayhew, патроном которого является Меган Маркл. Он был обработан с помощью графического редактора, а потому рассмотреть на нем малыша не вышло, что вызвало целую волну негодования. К тому же фанаты организации выразили мнение, что пара с такой сомнительной репутацией не должна портить имидж компании. Многие предложили рассмотреть других благотворителей на роль патронов.

Принц Гарри и Меган Маркл не угодили фанатам (фото: flickr)

Чапкис показал честное селфи из больницы

Григорий Чапкис, который попал в больницу с пневмонией, решил успокоить своих фанатов. Знаменитый хореограф сделал честное селфи прямо из больницы, где выглядит хоть и уставшим, но вполне умиротворенным. Дело в том, что ранее артист откровенно признался в своих страхах. А теперь же дело явно пошло на поправку. Больше всего переживаний у Чапкиса вызывает его жена, которую он пообещал сделать счастливой.

Григорий Чапкис успокоил как мог (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Мишина намекнула на беременность

Ксения Мишина не так давно определилась с выбором возлюбленного, перейдя наконец из статуса "холостячки" в статус любимой женщины. И кажется, она готова и к другим ролям. Так, актриса намекнула на беременность. Фото с "животиком" выложил у себя в сториз возлюбленный Ксении - Александр Эллерт. Снимок, где он нежно целует девушку, просто взорвал сеть. Правда, позже парень экс-"холостячки" пояснил: этим снимком он хотел сказать, что будет любить Мишину всегда. Но пока что радостное событие не произошло.

Ксения Мишина готова к материнству (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Дмитрий Коляденко шокировал новостью о личной жизни

Дмитрий и Елена Коляденко, которых в молодости связывали семейные узы, снова сошлись. Такая радостная новость просто ошарашила поклонников. Правда, как оказалось, речь идет не о совместной жизни, а о совместном творчестве. Хореограф пригласила экс-возлюбленного и отца своего сына к участию в ее постановке. Дмитрий согласился не думая. "Я пригласила Диму в "Шкаф" сыграть особенный образ - героя, который открывает шкаф в начале спектакля, где происходят дальнейшие действия. Как когда-то он открыл для меня дверь в мир искусства и театра, где всему меня научил", - рассказала Елена.

Дима и Елена Коляденко в молодости (фото из личного архива шоумена)

Ранее мы писали, что финалист "Холостячки" дал правдивый комментарий о шоу.