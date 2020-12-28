Маркл нарвалася на критику, Мішина "засвітила" вагітність: головні скандали тижня

Напередодні Нового року зірки зайняті цілком земними справами: підготовка до свят, сімейні зустрічі, плани і завершення старих справ... Але між тим дивувати скандальними витівками вони також встигають. Ми зібрали топ найяскравіших новин тижня.

Меган Маркл потрапила в новий скандал

Меган Маркл - рекордсмен за кількістю скандальних новин серед всіх членів королівської сім'ї. Цього разу приводом для критики дружини принца Гаррі стала безневинна новорічна листівка. На ній подружжя в компанії свого сина Арчі і собак зображене на тлі їх будинку в Каліфорнії. Знімок був розміщений в британському фонді Mayhew, патроном якого є Меган Маркл. Він був оброблений за допомогою графічного редактора, а тому розглянути на ньому малюка не вийшло, що викликало цілу хвилю обурення. До того ж фанати організації висловили думку, що пара з такою сумнівною репутацією не повинна псувати імідж компанії. Багато з них запропонували розглянути інших благодійників на роль патронів.

Принц Гаррі і Меган Маркл не догодили фанам (фото: flickr)

Чапкіс показав чесне селфі з лікарні

Григорій Чапкіс, який потрапив до лікарні з пневмонією, вирішив заспокоїти своїх фанатів. Знаменитий хореограф зробив чесне селфі прямо з лікарні, де виглядає хоч і втомленим, але цілком спокійним. Справа в тому, що раніше артист відверто зізнався у своїх страхах. А тепер же справа явно налагоджується. Найбільше переживань у Чапкіса викликає його дружина, яку він пообіцяв зробити щасливою.

Григорій Чапкіс заспокоїв як міг (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Мішина натякнула на вагітність

Мішина Ксенія не так давно визначилася з вибором коханого, перейшовши нарешті зі статусу "холостячки" в статус коханої жінки. І здається, вона готова і до інших ролей. Так, актриса натякнула на вагітність. Фото з "животиком" виклав у себе в сторіз коханий Ксенії - Олександр Эллерт. Знімок, де він ніжно цілує дівчину, просто підірвав мережу. Правда, пізніше хлопець екс-"холостячки" пояснив: цим знімком він хотів сказати, що буде любити Мішину завжди. Але поки що радісна подія не відбулася.

Мішина Ксенія готова до материнства (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Дмитро Коляденко шокував новиною про особисте життя

Дмитро та Олена Коляденко, яких у молодості пов'язували родинні узи, знову зійшлися. Така радісна новина просто приголомшила шанувальників. Правда, як виявилося, мова йде не про спільне життя, а про спільну творчість. Хореограф запросила екс-коханого і батька свого сина до участі в її постановці. Дмитро погодився не думаючи. "Я запросила Дмитра в "Шафу" зіграти особливий образ - героя, який відкриває шафу на початку вистави, де відбуваються подальші дії. Як колись він відкрив для мене двері в світ мистецтва і театру, де всьому мене навчив", - розповіла Олена.

Діма і Олена Коляденко в молодості (фото з особистого архіву шоумена)

Раніше ми писали, що фіналіст "Холостячки" дав правдивий комментарий про шоу.