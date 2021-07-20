Молодая кровь: чем занимаются дочери Шона Пенна, Джулии Робертс, Энди Макдауэлл и других актеров

Айрис Лоу, дочь Джуда Лоу

20-летняя Айрис уже не новичок в индустрии, девушка делает первые и очень успешные шаги в модельной карьере. Но на Каннском кинофестивале она блистала впервые. Старшая дочь Джуда Лоу прибыла на Лазурное побережье, как лицо Dior. Несмотря на немалые достижения и посещение многих светских ивентов, Канны стали для Айрис настоящим событием. "Мечты сбываются", - написала она в восторге после первого выхода на красную дорожку.

Айрис Лоу в Каннах (фото: instagram.com/lirisaw)

Дилан Фрэнсис Пенн, дочь Шона Пенна

Когда Шон Пенн появился на красной дорожке с роскошными блондинками, публика не сразу поняла, что одна из них - его дочь. 30-летняя модель и актриса Дилан приехала на фестиваль не в качестве гостьи. Девушка исполнила в картине отца главную роль. К слову, 60-летний Пенн также сыграл в фильме.

Дилан - настоящая папина дочка, которая унаследовала от отца не только талант и харизму, но и амбициозность. "У нас обоих есть эго. Мы оба очень самоуверенные, иногда мы настолько уверены в себе, что это может сильно раздражать других", - делилась красавица в одном из интервью.

Дилан уже своя в кинотусовке (фото: instagram.com/iamdylanpenn)

Хэзел Патриша, дочь Джулии Робертс

16-летняя Хэзел, в отличие от своей двоюродной сестры Эммы, личность непубличная. Поэтому появление на красной дорожке стало для нее чем-то из разряда сказочного бала для Золушки. Хэзел Патриша дебютировала в Каннах, чтобы поддержать отца, который представлял фильм "День флага".

В одном из интервью Джулия Робертс призналась, что не собирается растить из детей "маленьких гениев и актеров", а просто хочет их видеть жизнерадостными и счастливыми. Но судя по восторгу на лице девушки, этот мир ей явно интересен.

Девушка пока выступает только в качестве поддержки (фото: instagram.com/modermoder; скрин instagram.com/tuslylemagazine)

Онор Бирн, дочь Тильды Суинтон

"Ущипните меня", - написала Онор в своем блоге, запостив фото с Канн. В ее блоге наберется от силы 20 публикаций и кажется, что публичность ее не интересует. А между тем 22-летняя наследница популярной актрисы уже сыграла в нескольких фильмах и может по праву чувствовать себя в тусовке как дома.

Компанию в лентах "Я - это любовь" и "Сувенир" ей составила мама. По всей видимости, Онор продолжит семейное дело. А вот ее брат-близнец Ксавье далек от мира кино и еще ни разу не появился на публике.

Тильда с дочкой любят сниматься вместе (фото: Getty Images)

Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл

26-летняя танцовщица, актриса и модель, Маргарет стала наиболее узнаваемой благодаря рекламе KENZO World. Тем не менее, у девушки отличный список кино- и сериальных работ. Одна из самых знаменитых ее ролей - в "Однажды в Голливуде", где она работала с такими мэтрами, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Игру девушки высоко оценили критики. Что не удивительно: она росла в творческой семье и унаследовала массу талантов.

В этом году на Каннском кинофестивале она не замечена не была. Но именно с красной дорожки известного фестиваля, где она впервые появилась с мамой в 2012-м году, ее популярность пошла в гору.

Энди Макдауэлл на красной дорожке с Маргарет (фото: Getty Images)