Молода кров: чим займаються дочки Шона Пенна, Джулії Робертс, Енді Макдауелл та інших акторів

Айріс Лоу, дочка Джуда Лоу

20-річна Айріс вже не новачок в індустрії, дівчина робить перші і дуже успішні кроки в модельній кар'єрі. Проте на Каннському кінофестивалі вона блищала вперше. Старша дочка Джуда Лоу прибула на Лазурне узбережжя, як обличчя Dior. Незважаючи на чималі досягнення і відвідування багатьох світських івентів, Канни стали для Айріс справжньою подією. "Мрії збуваються", - написала вона в захваті після першого виходу на червону доріжку.

Айріс Лоу в Каннах (фото: instagram.com/lirisaw)

Ділан Френсіс Пенн, дочка Шона Пенна

Коли Шон Пенн з'явився на червоній доріжці з розкішними блондинками, публіка не відразу зрозуміла, що одна з них - його дочка. 30-річна модель і актриса Ділан приїхала на фестиваль не в якості гості. Дівчина виконала в картині батька головну роль. До слова, 60-річний Пенн також зіграв у фільмі.

Ділан - справжня татова дочка, яка успадкувала від батька не тільки талант і харизму, а й амбітність. "У нас обох є его. Ми обидва дуже самовпевнені, іноді ми настільки впевнені в собі, що це може сильно дратувати інших", - ділилася красуня в одному з інтерв'ю.

Ділан вже своя в кінотусовці (фото: instagram.com/iamdylanpenn)

Хезел Патріша, дочка Джулії Робертс

16-річна Хезел, на відміну від своєї двоюрідної сестри Емми, особистість непублічна. Тому поява на червоній доріжці стало для неї чимось з розряду казкового балу для Попелюшки. Хезел Патріша дебютувала в Каннах, щоб підтримати батька, який представляв фільм "День прапора".

В одному з інтерв'ю Джулія Робертс зізналася, що не збирається ростити з дітей "маленьких геніїв і акторів", а просто хоче їх бачити життєрадісними і щасливими. Але судячи з захоплення на обличчі дівчини, цей світ їй явно цікавий.

Дівчина поки виступає тільки в якості підтримки (фото: instagram.com/modermoder; скрін instagram.com/tuslylemagazine)

Онор Бірн, дочка Тільди Свінтон

"Ущипніть мене", - написала Онор у своєму блозі, запостивши фото з Канн. В її блозі набереться від сили 20 публікацій і здається, що публічність її не цікавить. А тим часом 22-річна спадкоємиця популярної актриси вже зіграла в декількох фільмах і може по праву відчувати себе в тусовці як вдома.

Компанію в стрічках "Я - це любов" і "Сувенір" їй склала мама.Як видно, Онор продовжить сімейну справу. А ось її брат-близнюк Ксав'є далекий від світу кіно і ще жодного разу не з'явився на публіці.

Тільда з донькою люблять зніматися разом (фото: Getty Images)

Маргарет Куеллі, дочка Енді Макдауелл

26-річна танцівниця, актриса і модель, Маргарет стала найбільш впізнаваною завдяки рекламі KENZO World. Проте, у дівчини відмінний список кіно- і серіальних робіт. Одна з найзнаменитіших її ролей - в "Одного разу в Голлівуді", де вона працювала з такими метрами, як Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо. Гру дівчини високо оцінили критики. Що не дивно: вона росла у творчій родині і успадкувала масу талантів.

Цього року на Каннському кінофестивалі вона не помічена не була. Але саме з червоної доріжки відомого фестивалю, де вона вперше з'явилася з мамою в 2012-му році, почався шлях Маргарет в світі шоу-бізнесу. Дівчмна справила фурор на публіку, що сприяло її популярноті.

Енді Макдауелл на червоній доріжці з Маргарет (фото: Getty Images)