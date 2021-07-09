Только моя: Венсан Кассель трогательно признался в любви Тине Кунаки

Тина предстала в романтичном образе: девушка надела изысканное красное платье в пол, украшенное перьями. При этом она запечатлена в необычной обстановке - на фоне океанского пейзажа. Фото вышло не постановочным: Тина выглядит слегка уставшей. Возможно, съемки очередного кампейна затянулись. Но как всегда - красивой и стильной.

Тина Кунаки и Венсан Кассель часто признаются друг другу в любви в соцсетях (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Девушка из Баии", - написала Кунаки под снимком. "Моя", - дополнил пост своим комментарием Венсан. Тем самым в очередной раз признавшись юной жене в любви. Как известно, Кассель не пропускает ни единого поста Тины. А она, в свою очередь, пишет послания ему.