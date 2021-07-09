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Тільки моя: Венсан Кассель зворушливо зізнався в коханні Тіні Кунакі

Автор: RBC.UA

Венсан Кассель і Тіна Кунакі одружилися кілька років тому. Незабаром щасливе сімейство оголосило про поповнення: в 2019-му році на світ з'явилася їхня дочка Амазоні. Але актор і модель все так само поводяться, немов молодята.

Новий пост в блозі популярної моделі - тому доказ.

Тіна постала в романтичному образі: дівчина одягла вишукану червону сукню в підлогу, прикрашену пір'ям. При цьому вона відображена в незвичайній обстановці - на тлі океанського пейзажу. Фото вийшло не постановочним: Тіна виглядає злегка втомленою. Можливо, зйомки чергового кампейну затягнулися. Але як завжди - красивою і стильною.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель часто зізнаються один одному в коханні в соцмережах (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Дівчина з Баїі", - написала Кунакі під знімком. "Моя", - доповнив пост своїм коментарем Венсан. Тим самим в черговий раз зізнавшись юній дружині в любові. Як відомо, Кассель не пропускає жодного поста Тіни. А вона, в свою чергу, пише послання йому.

Варто відзначити, що днями Венсан також віддав данину поваги своїй колишній дружині - італійській актрисі Моніці Беллуччі. Зірка вперше знялася для Vogue у компанії їх спільної 16-річної дочки Деви. Французький актор опублікував фото у себе в блозі, написавши: "Сімейна справа". Фанати залишилися в захваті, зазначивши, що такими і повинні бути відносини колишніх.

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семьяТина КунакиВенсан КассельМоника Беллуччи