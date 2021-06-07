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В роскошном образе на вечеринку: стало известно, как Анджелина Джоли отметила 46-летие

Автор: Lite

4 июня знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли отметила 46-й день рождения. Поскольку звезда очень скрытная и не ведет соцети, поклонникам приходится узнавать новости о ней только от инсайдеров и папарацци.

Они же и поведали, как провела актриса свой праздник.

Как оказалось, громкой вечеринки не планировалось. Но все же без встречи за роскошным ужином не обошлось. Свой день звезда экранов провела вместе с детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Ноксом. По словам источника, сначала звездное семейство отмечало в уютной домашней обстановке дома, а после Анджелину ждал сюрприз: дети пригласили ее на ужин в ресторан.

Анджелина с детьми отправилась отмечать (фото: instagram.com/cuup)

На выход актриса подобрала стильный женственный образ жизнерадостной расцветки. В ресторан Джоли отправилась в желтом платье с невесомой юбкой и бежевых туфлях. В руках у актрисы была сумочка от Valentino. Выглядела звезда, как всегда, бесподобно. Дети, вопреки торжественному случаю, были одеты в кэжуал и спортивные вещи.

К слову, актриса как-то призналась, что дети постоянно устраивают ей сюрпризы. А она обычно оказывается абсолютно к ним не готова.

"Самое интересное для меня в этот день заключается в том, что я никогда ничего не планирую и ничего не делаю, а дети всегда действуют сообща, чтобы удивить меня", - радуется многодетная мама.

Ранее мы писали, что Джоли намерена мстить Брэду Питту после проигрыша в суде.

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