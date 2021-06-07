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У розкішному образі на вечірку: стало відомо, як Анджеліна Джолі відзначила 46-річчя

Автор: Lite

4 червня знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі відзначила 46-й день народження. Оскільки зірка дуже скритна і не веде соцеті, шанувальникам доводиться дізнаватися новини про неї тільки від інсайдерів і папараці.

Вони ж і розповіли, як провела актриса своє свято.

Як виявилося, гучної вечірки не планувалося. Але все ж без зустрічі за розкішною вечерею не обійшлося. Свій день зірка екранів провела разом з дітьми: 19-річним Меддоксом, 17-річним Паксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 12-річними Вів'єн і Ноксом. За словами джерела, спочатку зоряне сімейство відзначало в затишній домашній обстановці будинку, а після Анджеліну чекав сюрприз: діти запросили її на вечерю в ресторан.

Анджеліна з дітьми вирушила відзначати (фото: instagram.com/cuup)

На вихід актриса підібрала стильний жіночний образ життєрадісного забарвлення. У ресторан Джолі вирушила в жовтій сукні з невагомою спідницею і бежевих туфлях. В руках у актриси була сумочка від Valentino. Виглядала зірка, як завжди, незрівнянно. Діти, всупереч урочистій нагоді, були одягнені в кежуал і спортивні речі.

До слова, актриса якось зізналася, що діти постійно влаштовують їй сюрпризи. А вона зазвичай виявляється абсолютно до них не готова.

"Найцікавіше для мене в цей день полягає в тому, що я ніколи нічого не планую і нічого не роблю, а діти завжди діють спільно, щоб здивувати мене", - радіє багатодітна мама.

Раніше ми писали, що Джолі має намір мстити Бреду Пітту після програшу в суді.

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