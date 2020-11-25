Секс-символ "Танцев со звездами" спрогнозировал имя победителя шоу и показал страстное видео

Выиграть "Танцы со звездами" в этом году должна Юлия Санина в паре с Дмитрием Жуком. Такой прогноз дал известный хореограф и секс-символ танцевального шоу Александр Прохоров, который в 2019-м занял второе место на проекте в тандеме с Анной Ризатдиновой.

"С начала сезона, моими фаворитами была пара Юлии Саниной и Димы Жука. Эта маленькая и хрупкая девушка сделала такой огромный шаг в развитии себя в танце! Я думаю, именно она достойна держать кубок победителя в этом году. Если сравнивать ее первый и крайние эфиры - явно виден рост в танцевальном, актерском мастерстве. Юля стала более пластична и женственна, раскрыла себя с очень неожиданных сторон. Она с легкостью координирует сложные технические движения, выполняет поддержки. Восхищаюсь этим человеком и желаю этой паре победы!" - сказал Александр в комментарии РБК-Украина.

Александр Прохоров на "Танцах со звездами" (фото: Master Management)

При этом он отметил, что Надежда Мейхер и Санта Димопулос тоже, безусловно, танцуют на высоком уровне.

"Но, на мой взгляд, Санте не хватает актерского мастерства и эмоциональности. Зритель ей не верит, хоть и видит идеальную технику. Актерская составляющая в нашем деле очень важна. А Надежде не хватает сил для борьбы за кубок и лучших технических данных. Также и Надежда и Санта все-таки уже имели за плечами танцевальный опыт и навыки, в отличие от Юлии Саниной", - сказал Прохоров.

Он также объяснил, почему сам не принимает участие в этом сезоне.

"Для того, чтобы набраться сил и улучшить свой результат в прошлом сезоне - я взял небольшой тайм-аут. Надеюсь, что в следующем сезоне вы увидите меня на паркете. А сейчас я с интересом наблюдаю за проектом и болею за каждого участника!" - поделился Александр.

Отметим, что недавно Прохоров станцевал страстный пасодобль с хореографом Тоней Руденко. Творческий тандем заявил о себе одним из самых горячих и сексуальных испанских танцев. Как признались Александр и Тоня, именно этот танец больше всего передает их настрой и внутренние порывы, демонстрирует силу и темперамент.

Александр Прохоров и Тоня Руденко (фото: Master Management)

"Уже давно я вынашивал желание сделать подобную работу. И вот, наконец-то, получилось воплотить эту идею и желание в жизнь! С Тоней мы познакомились давно. В 2015 году на съемке клипа Златы Огневич, с которой позже работали длительное время. А после того, как Тоня приняла участие в проекте "Танці з зірками", мы решили выпустить общую видеоработу", - рассказал Александр об идее танцевального ролика и знакомстве с танцовщицей.

"Почему нет? Мы оба профессиональные и очень техничные творческие единицы. Уже на следующий день, после встречи на "Танці з зірками", мы встретились в кафе и обсудили, что и как мы будем делать", - поделилась Тоня.

Александр Прохоров и Тоня Руденко (фото: Master Management)

В постановке пасодобля, помимо динамичной танцевальной лексики, пара решила использовать большое количество воздушных поддержек. Танцоры придумали так много сложных трюков, что некоторые не смогли вписать в постановку, иначе она была бы уже не танцевальной, а акробатической.

"Мы решили их оставить на наши следующие работы", - добавили танцоры.

Подтянутые и спортивные фигуры пары подчеркнули стильные танцевальные наряды. Александр предстал в видео в красно-черной рубашке на распах, оголяющей торс. Как рассказал танцор, ткань искали почти месяц, и нашли в Испании. Костюм Тони состоял из нескольких частей: топ с шортами, декорированные бисером и пайетками, и съемная юбка. За день до съемки видео наряд пришлось перешивать - он не выдержал эмоциональных и технически сложных моментов танца на генеральной репетиции и порвался.

Страстный танец Александра Прохорова и Тони Руденко

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