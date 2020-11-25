Секс-символ "Танців з зірками" спрогнозував ім'я переможця шоу і показав пристрасне відео

Виграти "Танці з зірками" в цьому році повинна Юлія Саніна в парі з Дмитром Жуком. Такий прогноз дав відомий хореограф і секс-символ танцювального шоу Олександр Прохоров, який в 2019-му посів друге місце на проєкті в тандемі з Анною Різатдіновою.

"З початку сезону, моїми фаворитами була пара Юлії Саніної і Діми Жука. Ця маленька і тендітна дівчина зробила такий величезний крок у розвитку себе в танці! Я думаю, саме вона гідна тримати кубок переможця в цьому році. Якщо порівнювати її перший і крайні ефіри - явно видно зростання в танцювальній, акторській майстерності. Юля стала більш пластична і жіночна, розкрила себе з дуже несподіваних сторін. Вона з легкістю координує складні технічні рухи, виконує підтримки. Захоплююся цією людиною і бажаю цій парі перемоги!" - сказав Олександр в коментарі РБК-Україна.

Олександр Прохоров на "Танцях з зірками" (фото: Master Management)

При цьому він зазначив, що Надія Мейхер та Санта Дімопулос теж, безумовно, танцюють на високому рівні.

"Але, на мій погляд, Санті не вистачає акторської майстерності та емоційності. Глядач їй не вірить, хоч і бачить ідеальну техніку. Акторська складова в нашій справі дуже важлива. А Надії не вистачає сил для боротьби за кубок і кращих технічних даних. І Надія і Санта все-таки вже мали за плечима танцювальний досвід і навички, на відміну від Юлії Саніної", - сказав Прохоров.

Він також пояснив, чому сам не бере участь в цьому сезоні.

"Для того, щоб набратися сил та покращити свій результат в минулому сезоні - я взяв невеликий тайм-аут. Сподіваюся, що в наступному сезоні ви побачите мене на паркеті. А зараз я з цікавістю спостерігаю за проєктом і вболіваю за кожного учасника!" - поділився Олександр.

Зазначимо, що нещодавно Прохоров станцював пристрасний пасодобль з хореографом Тонею Руденко. Творчий тандем заявив про себе одним з найбільш гарячих і сексуальних іспанських танців. Як зізналися Олександр і Тоня, саме цей танець найбільше передає їх настрій і внутрішні пориви, демонструє силу і темперамент.

Олександр Прохоров і Тоня Руденко (фото: Master Management)

"Вже давно я виношував бажання зробити подібну роботу. І ось, нарешті, вдалося реалізувати цю ідею та бажання в життя! З Тонею ми познайомилися давно. У 2015 році на зйомці кліпу Злати Огневич, з якою пізніше працювали тривалий час. А після того, як Тоня взяла участь в проєкті "Танці з зірками", ми вирішили випустити спільну відеороботу", - розповів Олександр про ідею танцювального ролика і знайомстві з танцівницею.

"Чому ні? Ми обидва професійні і дуже технічні творчі одиниці. Вже на наступний день, після зустрічі на "Танці з зірками", ми зустрілися в кафе і обговорювали, що і як ми будемо робити", - поділилася Тоня.

Олександр Прохоров і Тоня Руденко (фото: Master Management)

У відео пасодобля, крім динамічної танцювальної лексики, пара вирішила використовувати велику кількість повітряних підтримок. Танцівники придумали так багато складних трюків, що деякі не змогли вписати в постановку, інакше вона була б вже не танцювальною, а акробатичною.

"Ми вирішили залишити їх на наші наступні роботи", - додали танцюристи.

Стрункі й спортивні фігури пари підкреслили стильні танцювальні наряди. Олександр постав у відео в червоно-чорній сорочці, яка оголювала торс. Як розповів танцівник, тканину шукали майже місяць, і знайшли в Іспанії. Костюм Тоні складався з декількох частин: топ з шортами, декоровані бісером і паєтками, та спідниця-трансформер. За день до зйомки відео наряд довелося перешивати - він не витримав емоційних і технічно складних моментів танцю на генеральній репетиції та порвався.

Пристрасний танець Олександра Прохорова і Тоні Руденко

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