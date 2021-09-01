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Словно старшая сестра: Риз Уизерспун восхитила красотой на фото с подросшими детьми

Автор: RBC.UA

Риз Уизерспун часто балует фанатов трогательными семейными фото. Не так давно она продемонстрировала, какой красивой, несмотря на зрелый возраст, остается ее мама. Чем невероятно восхитила фанатов.

Теперь звезда решила побаловать их совместным фото со старшими детьми. Получилось трогательно!

Риз в черном стильном платье с рукавами-фонариками и вся в драгоценных украшениях сидит посередине. А по бокам от нее расположились 21-летняя Ава и 17-летний Дикон Риз Филлипп. Ребята одеты менее торжественно: девушка - в сером свитшоте, а парень - в белой футболке и бейсболке. Все трое выглядят такими похожими, что поклонники звездной блондинки не смогли молчать.

Риз Уизерспун с детьми от первого брака (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ты выглядишь, как их сестра", - написала Синди Кроуфорд. "Действительно, буквально сестра", "Если бы я не знала, что ты их мама, я бы подумала, что вы тройняшки", "Ты невероятная", "Красавцы", "Больше похожа на их сестру", "Да, ты счастливица. Но и они тоже", - не умолкает сеть.

Напомним, старших детей Риз родила от актера Райана Филлиппа. Не так давно Ава нашла себе парня, который как две капли воды похож на ее отца.

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