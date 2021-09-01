Немов старша сестра: Різ Уізерспун захопила красою на фото з дітьми, що підросли

Різ Уізерспун часто балує фанатів зворушливими сімейними фото. Не так давно вона продемонструвала, якою красивою, незважаючи на зрілий вік, залишається її мама. Чим неймовірно захопила фанатів.
Тепер зірка вирішила побалувати їх спільним фото зі старшими дітьми. Вийшло зворушливо!
Різ в чорному стильному платті з рукавами-ліхтариками і вся в дорогоцінних прикрасах сидить посередині. А з боків від неї розташувалися 21-річна Ава і 17-річний Дікон Різ Філліпп. Діти одягнені менш урочисто: дівчина - в сірому світшоті, а хлопець - в білій футболці і бейсболці. Всі троє виглядають такими схожими, що шанувальники зоряної блондинки не змогли мовчати.
"Ти виглядаєш, як їх сестра", - написала Сінді Кроуфорд. "Дійсно, буквально сестра", "Якби я не знала, що ти їх мама, я б подумала, що ви трійнята", "Ти неймовірна", "Красені", "Більше схожа на їх сестру", "Так, ти щасливиця. Але і вони теж", - не замовкає мережа.
Нагадаємо, старших дітей Різ народила від актора Райана Філліппа. Не так давно Ава знайшла собі хлопця, який як дві краплі води схожий на нього.