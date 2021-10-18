Запалення в ШКТ і аутоімунні захворювання: лікар розповіла, чим загрожує поганий сон

Я маю на увазі сон. Звичайнісінький сон! Навіть в відновленні шлунково-кишкового тракту сон грає одну з ключових ролей. Чому? Тому що все пов'язано з усім - і нічого не з'являється з нічого.

Не варто нехтувати повноцінним здоровим сном (фото: pexels.com)

Чому нічний сон так важливий

Наукова група з Португалії спеціально порушувала циркадні ритми у випробовуваних. В результаті чого кількість ILC3 в кишечнику зменшилася.

ILC3 - це вроджені лімфоїдні клітини 3-го типу, беруть участь у вроджених захисних механізмах слизових оболонок (в основному шлунково-кишкового тракту).

При зміні режиму сну і неспання в мембранах імунних клітин перестають вироблятися білки, що вказують, в які ділянки кишечника їм потрібно переміщатися для боротьби з чужорідною мікрофлорою і загоєння епітелію.

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До чого це призводить? До сильного запалення в шлунково-кишковому тракті і порушення кишкового бар'єру (той самий "дірявий" кишечник), а це, в свою чергу, - до розвитку аутоімунних захворювань:

аутоімунний тиреодит цукровий діабет 1 типу аутоімунний адреналит аутоімунний атрофічний гастрит аутоімунний гепатит ревматоїдний артрит та інші колагенози (ВКВ, склеродермія і т. д.) вітіліго та ін. зовсім недавно відкрита роль ILC3 в осі кишечник-мозок і формуванні важкого аутоімунного захворювання розсіяний склероз.

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Але раз в результаті неефективного сну виникає запалення, то це впливає і на мікробіоту. У свою чергу зміна мікробіоти призводить до різних симптомів (здуття, запори, діарея), а також проблем ваги (як дефіцит, так і надлишок), депресій, частих інфекцій, порушення метаболізму естрогенів (міоми, мастопатії...), передракових і ракових захворювань кишечника і т. д.

Здоровий сон важливий з самого дитинства (фото: pexels.com)

З винаходом лампочки людство зробило неймовірний прогрес,але при цьому сама людина стала спати на 1-1, 5 години менше - і засинати не в оптимальний час.

Я особисто випробувала організм на міцність, коли намагалася обдурити систему. Не вийшло, організм зламався і мені знадобилося 5 років, щоб полагодити і досі розгрібаю відгомони. Тож налагодити сон - першочергове завдання для тих, хто хоче налагодити здоров'я всього організму.