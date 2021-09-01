Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, що допоможе очистити кишечник

Як очистити шлунково-кишковий тракт в домашніх умовах? Відповідь може бути дійсно розгорнутою, але почати варто з чистого харчування. На щастя, існують корисні і смачні страви, здатні наситити і оздоровити організм.⠀
Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум, у своєму Instagram розповіла, як за допомогою сезонних осінніх продуктів приготувати салат, який допоможе очистити кишечник.
Причина кожного захворювання - токсини в організмі. Позбувшись від них, ми позбудемося від болю, нездужань, хвороб, целюліту, скинемо зайву вагу, знайдемо легкість і молодість тіла, отримаємо багато життєвої енергії та довголіття.
У чистому, здоровому організмі не паразитують віруси. Здорові клітини їх знешкоджують, виводять природним способом. Людина на здоровому харчуванні не хворіє на ГРВІ, туберкульозом, на кір, свинку, поліомієліт, ротавирусом, ентеровірусом і так далі.
⠀
І, тим більше, у організму без токсинів не буває ускладнень всіх цих хвороб. Не буває жовтих сопель, бронхітів, пневмоній, отитів, судом, епілепсії, циститу, пієлонефриту, артриту. Організму нічого виводити. Він уже все вивів, як і належить, - через кал і сечу.
Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка
Здоров'я організму починається зі здоров'я шлунково-кишкового тракту (фото: instagram.com/biotorium)
Всі продукти, які входять в цей салат, доступні кожному в будь-якому супермаркеті або на будь-якому ринку, тому зібрати інгредієнти ніяких труднощів не складе.
Салат можна приготувати за лічені хвилини, а потім дати йому настоятися пару годин - і він готовий до столу.
Основна причина одна: лікар розповіла, як зупинити випадання волосся
Інгредієнти:
1 сирий буряк
Приготування:
1. Буряк і моркву почистити, натерти на крупній тертці.
2. Яблуко і огірки нарізати, зелень і часник нашинкувати.
3. Перемішати всі інгредієнти, заправити маслом і соком лимона.
4. Дати настоятися 2-3 години і подавати.
Приємного апетиту!
Раніше нутриціолог назвала недорогий засіб, яке допоможе відновити печінку.