Почему Тейлор Свифт и Трэвис Келси до сих пор не живут вместе

Тейлор Свифт и Трэвис Келси приятно удивили фанов новостью о помолвке , которую объявили 26 августа. И пока одни обсуждали, какой будет будущая свадьба влюбленных, стало известно о неожиданной детали. Они не спешат делить один дом.

Почему будущие супруги не живут вместе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TMZ .

Почему Тейлор Свифт не живет вместе с женихом

По данным инсайдеров, на это есть несколько причин. Одна из самых главных - сложная логистка.

Тейлор была постоянно в разъездах из-за своего грандиозного тура "The Eras Tour". Теперь она готовится к выпуску альбома "The Life of a Showgirl", который состоится в октябре.

У нее есть несколько домов в США и за рубежом. Чаще всего певица останавливается в своем роскошном пентхаусе на Манхэттене, который она создала из двух соседних квартир.

В свою очередь Трэвис активно играет за "Kansas City Chiefs" и большую часть времени проводит там, а во время футбольного сезона активно находится в разъездах.

Именно поэтому даже после помолвки пара не спешит с переездом в один дом.

По данным источника, профессиональная активность делает их совместное проживание под одной крышей в течение всех 365 дней в году нереальным.

Когда-то они, конечно, собираются найти совместное жилье. Однако сейчас это не главное в списке приоритетов.

Свифт и Келси во время помолвки (фото: instagram.com/taylorswift)

Что известно о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Не секрет, что певица всегда оберегала свою личную жизнь. Она редко высказывалась об отношениях, поэтому появление ее совместных фото с любимым со дня помолвки в соцсетях стало большим событием.

Пара опубликовала совместное сообщение, на котором можно разглядеть, как футболист делает предложение после двух лет отношений. На других кадрах Свифт обнимает будущего мужа и демонстрирует роскошное кольцо.

Напомним, новость о помолвке Тейлор Свифт настолько взбудоражила сеть, что на нее отреагировал даже Дональд Трамп.