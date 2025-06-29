"Игра в кальмара" основана на реальных событиях? Жуткая история о доме, где пытали людей

Социальные приюты в Южной Корее - исторический контекст

Чтобы понять, почему в Южной Корее появились такие большие центры для бездомных, нужно углубиться в историю страны 1980-х.

После изнурительной Корейской войны 1950-х страна долго пыталась вернуться к экономическому развитию.

Начало 80-х ознаменовалось "Сеульской весной" - временем борьбы за демократию под жесткой диктатурой, что параллельно стимулировало экономический прорыв.

К Олимпийским играм 1988 года в Сеуле власти хотели показать страну миру с лучшей стороны - с современной инфраструктурой и счастливыми гражданами. Поэтому решили "очистить" городские улицы от бездомных и нищих.

"Братский приют" - реальный концлагерь

По приказу президента Чон Ду Хвана полиция получила право арестовывать бездомных и силой отправлять их в соцприюты.

Но это превратилось в масштабные репрессии - за решетку попадали даже политические активисты, участники протестов и безработные.

Крупнейшим таким заведением стал "Братский приют" в Пусане. Идея была благородной - помочь людям найти кров, еду и навыки для самостоятельной жизни.

#squidgamenetflix Heavy Pink Soldier - Farran Ez @ai.magico 'Squid game' была основана на реальном событии в (1986).it took place in a bunker in no man's land in South Korea were people were held hostages and had to complete several games to survive. Хозяин с нечеловекоподобными мыслями так и не был найден. #squidgame

Но на самом деле это был настоящий концлагерь, где около 40 тысяч человек работали бесплатно за миску риса и тарелку супа.

Условия были ужасными, люди мучились физически и морально, а некоторые не выходили оттуда десятилетиями.

Жестокость и "игры на выживание"

Руководство приюта возглавлял Пак Ин Гин, который создал там "государство в государстве". Работники издевались над беззащитными людьми: били, пытали, женщин насиловали, а некоторых даже продавали на медицинские опыты или изымали почки.

Для контроля над заключенными вводили систему "взводных лидеров" - некоторых осужденных заставляли стать надзирателями за другими.

Нарушения правил карались жестокими побоями или длительным стоянием в тюремных позах.

Главным "развлечением" для охранников стали смертельные игры - например, передвижение по узким балкам или хождение по острому стеклу, где ошибки часто стоили жизни. На эти игры делали ставки, а неудачливых жестоко наказывали.

Расследования и судебные процессы

В 1986 году журналист Кан Ен Джун обнародовал расследование, вызвавшее шок в обществе.

Выжившие рассказывали, как "вышли из ада", а многие пострадавшие до сих пор страдают от физических и психологических травм.

Государственная комиссия 2022 года подтвердила, что за период с 1975 по 1986 годы в "Братском приюте" погибло по меньшей мере 657 человек.

Многие тела были уничтожены, поэтому реальное количество погибших, вероятно, значительно больше.

Ответственность и последствия

Пак Ин Гин получил лишь 2,5 года за коррупцию, а не за нарушение прав человека. Пострадавшие добивались справедливости, но приговор остался без изменений.

Фотографии "настоящей игры в кальмара" в TikTok - правда или миф?

В соцсетях неоднократно появлялись вирусные фотографии, которые якобы показывают интерьер "настоящей игры в кальмара" - заброшенное помещение со стенами в детских пастельных цветах.

Некоторые пользователи утверждали, что эти фото являются доказательством реальности событий, похожих на сюжет сериала.

Однако это оказалось дезинформацией. Изображения были созданы искусственным интеллектом и впервые опубликованы еще в октябре 2024 года пользователем Instagram @CityHermitAI - более чем за два месяца до премьеры второго сезона.

Так что, хоть реальная история "Братского убежища" и вдохновила создателей "Игры в кальмара", фотодоказательств существования "настоящей игры" не существует - это выдумка современных технологий.