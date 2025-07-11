Кондратюк разнес Верку Сердючку: "Не хватает мозгов"

Что Кондратюк сказал про Андрея Данилко

Ведущая Мария Тучка (Туча) спросила, как он относится к тому, что Сердючка даже во время войны продолжает выступать в Украине со своими старыми хитами.

"Потому что не у всех есть мозги. Да это единственный ответ. Что с этим делать? Умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром", - подчеркнул Кондратюк.

Однако ведущая возразила, что это не получается из-за того, что Сердючка популярна.

"Она популярна, потому что он талантливый парень. Он себя этим, что он сделал, приравнивает к нацменьшинству. То есть Андрей Данилко, который считает себя украинцем, он там хвастается, что ему на 50 лет запретили въезд, он такое интеллектуальное нацменьшинство. Потому что статья 10 Конституции позволяет это делать", - отметил Кондратюк.

По словам Кондратюка, в условиях войны публичные деятели не имеют морального права популяризировать русский язык, а языковое равнодушие Данилко - это свидетельство "недостатка мозгов", а не творческой свободы.

"Ему до ж...пы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных только за то, что они на языке разговаривают. Ему это до ж...пы. Это означает, что у него нет мозгов. И больше это ничего не значит", - резко ответил продюсер.

Кондратюк подчеркнул, что перевести русскоязычный репертуар Сердючки не так сложно.

"Перевести песню "Дольче Габана", она в припеве на украинском языке. Там поменять только два звучания в конце. Он этого не делает. Ну, значит у Андрея не хватает мозгов. Не все талантливые люди умные. Я это ему могу в лицо сказать", - отметил Кондратюк.

"Лаша Тумбай" - офигенная песня. На каком языке "Лаша Тумбай"? Ни на каком. То есть это тупой принцип Андрея Данилко. Ему немножко мозгов бы добавить, он был бы супергениальным", - сказал он.

Игорь Кондратюк отмечает, что его позиция относительно российской агрессии определилась еще с началом войны в 2014 году. Он не признает "оттенков" или нейтральных позиций в вопросе войны - только черное или белое.

"Для меня с 2014 года здесь однозначная позиция, здесь не существует палитры", - отметил Кондратюк.

"Россия так сделала и любой агрессор так делает. Ты или понимаешь, или ты не понимаешь. Он еще не понял. С 14-го года прошло всего на всего 11 лет. Для него надо больше. Для него надо что-то влиятельнее, что-то трагичнее. Чтобы больше убили, чтобы Полтаву оккупировали русские. Может, до него дойдет, а может и нет. Это его выбор. Ему достаточно много лет", - подытожил Кондратюк.

Что известно о скандале с песнями Верки Сердючки

В июне 2025 года Андрей Данилко в образе Верки Сердючки дал концерт в столичном "Осокоре", где исполнил свои хиты на русском языке. Отметим, что билет на это выступление стоил от 5 тысяч гривен.

Видео с выступления быстро набрали популярности в интернете, но вызвали противоречивую реакцию. Часть украинцев возмутилась тем, что во время полномасштабной войны артист продолжает исполнять песни на русском языке - еще и в центре столицы.

После этого журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

В ответ Креминь напомнил, что с 2023 года в Киеве действует официальный запрет на публичное использование русскоязычного музыкального контента. Он инициировал государственную проверку организатора концерта и обратился к Нацполиции с требованием отреагировать должным образом.

Кроме того, выступление Данилко раскритиковали ряд публичных лиц, в частности ведущая Тала Калатай, музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин и журналистка Алина Доротюк.

А певица Оля Цибульская предложила свою помощь, чтобы перевести хиты Сердючки.

В полиции сообщили, что начали проверку происшествия.

В ответ команда Андрея Данилко заявила, что артист имеет право исполнять свои песни на языке, на котором они были написаны изначально.

А Сердючка в свою очередь на следующем концерте обратилась к своим хейтерам с нецензурной бранью.

Верка Сердючка во время выступления (скриншот)