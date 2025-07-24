Леся Никитюк вернулась к работе через месяц после родов: как она выглядит

Леся Никитюк стала ведущей на празднике Кенди Суперстар

Именинница опубликовала несколько фото в Stories, показав атмосферу праздника.

"Леся Никитюк ведет мой день рождения, я сплю?" - подписала она одну из фото.

Отметим, что для праздника она выбрала ковбойскую тематику и стиль кантри: характерные шляпы, кожаные аксессуары, деревянные декорации, деним.

Как выглядит Леся Никитюк после родов (скриншот)

Какой образ выбрала Никитюк

Несмотря на то, что телеведущая месяц назад стала мамой, она уже может похвастаться подтянутой фигурой. Для выступления она выбрала смелый образ с короткими шортами и шляпой в стилистике праздника.

Головной убор

Главной деталью ее образа является ковбойская шляпа.

Верх

Черный топ-корсет, который, украшен металлическими элементами и заклепками, что придает ему несколько дерзкий или рок-н-рольный вид. Также видны черные длинные перчатки из кожи, украшенные бахромой.

Низ

Дополнить лук с корсетом Никитюк решила короткими джинсовыми шортами, что свидетельствует о непринужденном, но смелом выборе.

На ногах у нее также полупрозрачные колготки с рисунком, который имитирует подвязки.

Обувь

Байкерские сапоги с декором, характерные для стиля вестерн.

"Леся Никитюк! Талантливый человек - талантлив во всем!" - отметила блогерша.

Леся Никитюк через месяц после родов (скриншот)

Что известно про личную жизнь Никитюк

В прошлом году Леся Никитюк приоткрыла занавес личной жизни - она рассекретила отношения с военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее на 9 лет.

Отношения пары развивались достаточно стремительно - уже в январе этого года молодой человек сделал ей предложение.

Телеведущая, которой в октябре исполнится 38 лет, стала мамой 15 июня. Она до последнего скрывала тот факт, что беременна и никак не реагировала на слухи, которые периодически появлялись в СМИ.

Имя сына Никитюк до сих пор не рассекретила, однако в сети ходят слухи, что его назвали Орестом.

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)