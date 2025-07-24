Леся Нікітюк повернулася до роботи через місяць після пологів: як вона виглядає

Леся Нікітюк стала ведучою на святі Кенді Суперстар

Іменинниця опублікувала кілька фото в Stories, показавши атмосферу свята.

"Леся Нікітюк веде мій день народження, я сплю?" - підписала вона одну з фото.

Зазначимо, що для свята вона вибрала ковбойську тематику і стиль кантрі: характерні капелюхи, шкіряні аксесуари, дерев'яні декорації, денім тощо.

Як виглядає Леся Нікітюк після пологів (скриншот)

Який образ вибрала Нікітюк

Попри те, що телеведуча місяць тому стала мамою, вона вже може похвалитися підтягнутою фігурою. Для виступу вона обрала сміливий образ із короткими шортами та капелюхом у стилістиці свята.

Головний убір

Головною деталлю її образу є ковбойський капелюх.

Верх

Чорний топ-корсет, який прикрашений металевими елементами та заклепками, що надає йому дещо зухвалого або рок-н-ролього вигляду. Також видно чорні довгі рукавички зі шкіри, оздоблені бахромою.

Низ

Доповнити лук із корсетом Нікітюк вирішила короткими джинсовими шортами, що свідчить про невимушений, але сміливий вибір.

На ногах у неї також напівпрозорі колготки з малюнком, який імітує підв'язки.

Взуття

Байкерські чоботи з декором, характерні для стилю вестерн.

"Леся Нікітюк! Талановита людина - талановита у всьому!" - зазначила блогерка.

Леся Нікітюк через місяць після пологів (скриншот)

Що відомо про особисте життя Нікітюк

Минулого року Леся Нікітюк відкрила завісу особистого життя - вона розсекретила стосунки з військовим Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років.

Стосунки пари розвивалися досить стрімко - вже в січні цього року молодий чоловік освідчився їй.

Телеведуча, якій у жовтні виповниться 38 років, стала мамою 15 червня. Вона до останнього приховувала той факт, що вагітна, і ніяк не реагувала на чутки, які періодично з'являлися в ЗМІ.

Ім'я сина Нікітюк досі не розсекретила, проте в мережі ходять чутки, що його назвали Орестом.

Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)