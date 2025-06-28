Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)

Что известно о слухах

Новоиспеченная мамочка сделала репост в сториз, где одна из пользовательниц поделилась впечатлениями от увиденного контента. В одном из видео обсуждали жизнь Никитюк.

"Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тысяч просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", - написала она.

Никитюк обвиняют за "маленький животик и красивое белье" (скриншот)

Как ответила телеведущая

Леся среагировала с юмором. Она поделилась редким фото с любимым и отцом своего сына и оставила шутливый комментарий.

"Всем желаем таких обвинений. С уважением владелец Ролс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать".

Леся ответила хейтерам романтическим фото с любимым (скриншот)

Когда Никитюк стала мамой

Звезда впервые подтвердила слухи о беременности 16 июня, опубликовав стильное фото с округлившимся животиком. А уже через несколько дней стало известно, что она родила мальчика.

Звезду из роддома встречал новоиспеченный папаша, военный Дмитрий Бабчук. О том, что пара встречается официально стало известно осенью 2024 года.

Пара обручилась в начале этого года. Тогда же начали появляться слухи, что она беременна.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мамочка поделилась впечатлениями от первых дней в новой роли. Она не скрывает, что для нее время с младенцем стало своеобразным отпуском после лет изнурительных съемок.

Также Леся показала, как выглядит на девятый день после родов.