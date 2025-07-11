Россияне уничтожили студию, где Дорофеева и Позитив снимали клип: певица обратилась к фанам

Россияне уничтожили студию из клипа "Смак-печаль"

"Сверху - кадр из нашего с @positiff нового клипа, который вышел вчера. Снизу - студия, в которой мы его еще совсем недавно снимали...", - шокировала Надя снимком.

Именно в этой студии рождался клип "Смак-печаль", который стал первым за пять лет совместным проектом бывших участников группы "Время и Стекло".

Но буквально через несколько часов после релиза артисты узнали: места, которое стало символом их возвращения, больше не существует.

РФ уничтожила локацию съемок клипа Дорофеевой и Позитива (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля", - сообщила Дорофеева.

Артистка отметила, что команда не собирает средств на восстановление - наоборот, просит о другом.

"Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи. Просят только об одном - поддерживать наши Силы обороны, донатить", - подчеркнула певица.

"Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты...", - подытожила она.

Кадр из клипа "Смак-печаль"

Атака на Киев 10 июля: что известно

В ночь на 10 июля Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину, главной мишенью которой стала столица.

Противник применил дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. В результате обстрелов пострадали жилые дома, вспыхнули пожары.

Больше всего разрушений претерпел Шевченковский район. По последним официальным данным, погибло два человека, еще около 28 получили ранения.

Всего в течение ночи враг выпустил по территории Украины 415 дронов и ракет. Благодаря слаженной работе украинской ПВО удалось уничтожить более 90% из них.