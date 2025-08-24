RU

Ротару записала трогательное видео об Украине: кадры из Киева

Сестры Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

24 августа Украина отмечает День Независимости, а потому известные артисты и деятели культуры обращаются к украинцам со словами поддержки. Среди них и певица Аурика Ротару, которая показала видео, снятое в самом центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост артистки в Instagram.

Что сказала Ротару

В коротком ролике Аурика обратилась к стране с поздравлением и искренними пожеланиями. Она фоне Софийской площади она сказала, чего желает Украине.

"Родная Украина! С Днем рождения тебя. Желаю счастья, силы, победы и процветания. С Днем Независимости", - сказала певица.

Как сейчас выглядит Аурика Ротару (скриншот)

Сестра Софии Ротару выбрала светлый праздничный образ, а само видео быстро набрало просмотры и комментарии от подписчиков. Поклонники благодарили артистку за теплые слова. Также они написали:

  • "Спасибо! С праздником Независимости Вас и Вашу большую семью"
  • "Замечательный праздник! Взаимно!"
  • "Скажите, пожалуйста, Аурика Михайловна, София Михайловна еще вернется к нам? После войны, конечно, но вернется? Есть такая возможность?".

 

Где сейчас София Ротару

Старшая сестра Аурики в последнее время неактивно что-то "постит" в соцсетях и не появляется на публичных мероприятиях. Последний раз ее видели на фото из Киева, которыми артистка поделилась в День своего рождения.

София Ротару сейчас (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

А 24 августа певица вышла в Stories и поздравила украинцев с Днем независимости.

Ротару обратилась к украинцам (скриншот)

Кроме этого, недавно стало известно, что сестра Ротару пристыдила хейтеров. Это произошло в комментариях, когда юзеры начали критиковать певицу за то, что она якобы не в Украине.

 

