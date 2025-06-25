Актер Сергей Кисиль: За русский язык публичных людей надо очень строго наказывать

– Недавно состоялось прощание с вашим коллегой, актером и военным Юрием Фелипенко. Как на вас повлияла его гибель?

– Это большая потеря для всего актерского сообщества и всей Украины. Гибель Юры была героической и далась очень тяжело всем. Мы прощались в первую очередь с другом. Он был очень светлым человеком, настоящим лучом. Его знали почти все актеры. Поэтому это действительно очень тяжелая потеря для нас всех.

– В Украине много актеров и других известных людей встали на защиту страны. А есть и такие, которые просто сбежали или не возвращаются домой из-за границы. Как вы к таким людям относитесь? Есть ли какое-то осуждение?

– Очень негативно отношусь ко всем, кто сбежал. Я не поддерживаю их. Хотя сам имел возможность выезжать на съемки за границу, всегда возвращался, потому что Украина - это мой дом. Здесь мои дети, моя семья. Я как патриот остался, остаюсь и буду оставаться здесь.

Я не берусь прямо осуждать этих людей, но вычеркиваю их из своей жизни. Я считаю, что это люди, которые предали свою землю, нацию, язык, культуру. И если уехали уже, я бы хотел, чтобы они никогда назад не возвращались.

– Как в вашей семье реагируют на российские обстрелы? Последний массированный удар по Киеву (23 июня) был очень страшным и трагическим. А у вас маленькие дети. Ходите в укрытие?

– Как только какие-то массированные обстрелы, я отвожу детей в паркинг. Они спят в машине. Там поставлено заднее сиденье, сделана кровать. Они к этому готовы, особенно, когда баллистика. Мы с женой заставляем их одеваться перед сном, чтобы элементарно не тратить потом время на одевание. Только я говорю: "Вставайте" - и мы все погнали в паркинг.

– В Украине из года в год не утихают дискуссии вокруг языкового вопроса. Какой вы видите роль языка сейчас?

– Самой главной. Мы должны полностью искоренять из себя русский язык и культуру. Как сказала жена Юры на его похоронах: "Уничтожайте в себе все русское, потому что если бы не Россия - мы бы здесь не собрались".

Я сам раньше разговаривал на русском. Не безгрешен. Потому что у нас снималось много российского контента. Но сегодня я не понимаю тех родителей, которые выходят из паркингов, укрытий и продолжают звать своих детей на русском языке. Это очень плохо. И у меня не укладывается в голове, как вообще такое возможно. Как люди не понимают, что до последнего Россия будет, как они говорят, "защищать русскоязычных"?

Мы с женой родились в Советском Союзе. Нас полжизни пичкали русской культурой: мультики, фильмы, песни, "Ирония судьбы" и так далее. Оно сидит очень глубоко, но это надо искоренять. Как сорняк на огороде.

– Однако до сих пор есть публичные люди - блогеры, артисты, которые продолжают выступать, вести соцсети на русском. Вот недавно был скандал с выступлением Сердючки в Киеве. Что, по вашему мнению, нужно делать с такими людьми?

– Надо наказывать. Я видел комментарии Данилко, что его песни нереально перевести и тому подобное. Так не пой! Публичные люди, актеры, лидеры мнений, блогеры не имеют права нести Россию в массы. Блин, или выезжайте из страны туда, где вам хорошо, как Ани Лорак, которой недавно дали гражданство России, Таисия Повалий и так далее.

Ни одного человека, который выезжает за границу, не возьмут на работу без знания языка. Это первое условие. И там не дают спуску. Я считаю, что за русский язык от публичных людей надо очень строго наказывать. Штрафами, санкциями, запретами. Например, не попоет год, посидит без денег, тогда, возможно, задумается.

Сергей Кисель высказался о языковом вопросе (фото: пресс-служба автора)

– Какова ваша позиция относительно бронирования актеров и вообще деятелей культуры? У вас у самого есть бронь?

– У меня отсрочка, потому что у меня многодетная семья. Но я говорил: пока живет культура - жива нация. Юра Фелипенко, которого мы похоронили, с Константином Темляком и еще одним прекрасным актером пошли добровольно. Они не могли смотреть на это все. Они пошли в подразделение, которое хотели. У каждого свой путь, и Юра чувствовал, что нужен именно там.

Мы в глубокой скорби прощались с молодым, красивым актером, который еще на 100% не раскрыл свой потенциал. Комментарии под постами говорят о том, насколько он был популярен и как естественно и светло выполнял свою работу.

Я считаю, что люди культуры должны поднимать культуру, ведь Россия пытается ее беспощадно уничтожить. Это же и "Расстрелянное возрождение", и "шестидесятники" - сколько было уничтожено всего украинского. Здесь на пальцах не пересчитаешь. Нельзя забывать нашу культуру.

Творческие люди должны кричать: мы нация, у нас своя история, культура, театры, кино. Мы должны снимать, потому что враг снимает и показывает свою "правду". Надо снимать о войне, но делать это очень осторожно и взвешенно. На это нужно вкладывать очень большие бюджеты.

Были же прецеденты, когда выходил сериал и люди его просто хейтили, потому что не происходило так. Мы просто не имеем права показывать неправду перед теми, кто погиб, кто был оккупирован. Но снимать обязательно надо. А для того, чтобы снимать, творческие люди должны все же быть на своем месте. Это мое мнение.

– В одном из своих интервью вы говорили, что физически и морально готовитесь к возможности быть призванным. Что для вас означает быть готовым к войску?

– У нас нет столько населения, сколько у РФ, которое они тянут из всех только дыр, чтобы идти на нас воевать. Люди заканчиваются и кто-то должен их заменять. Поэтому, конечно, если мне придется, я готовлюсь к этому.

В первые дни войны я был в военкомате. Ну кто, если не мы? Ну не приедут же те, которые уехали, правда? Посидели три года и сказали: "Ой, бл*ха, а наверное надо ехать домой и идти на войну". Этого не будет. А ресурс заканчивается каждый день.

– Вы также ранее открыто заявляли, что в фильмах, сериалах не хотите играть российских орков. Что именно вас останавливает как актера и не изменится ли ваше отношение со временем?

– Сейчас я отказывался от всех ролей, которые мне предлагали. Многие коллеги говорят, что это непрофессионально. Но актер - адвокат своей роли. Ты всегда должен оправдать поступки своего персонажа. Даже если ты играешь какого-то маньяка. Ты должен понимать мотивы этого человека.

Сегодня, на четвертый год войны, я не понимаю мотива этой войны. Я не понимаю, что ведет этих людей, кроме зомбоящика. Просто абстрагироваться, играть какого-то очередного орка или черта... Ну, я не могу.

– В этом контексте, как вы относитесь к своей роли в фильме "БожеВільні"?

– Да, я сыграл агента КГБ. Этот фильм мы снимали в 2021-м году, до полномасштабного вторжения. И персонаж был прописан на украинском языке, но на тот момент я отстаивал такую позицию: это один из главных антагонистов фильма, поэтому этот человек должен говорить на русском.

И даже если бы сегодня Денис Тарасов (режиссер - Ред.) предложил мне сняться в таком фильме, я бы согласился. И я бы снова подчеркивал, что он должен говорить на русском языке. Если бы он разговаривал на украинском, это бы потеряло все смыслы.

То, что мы сделали вместе с Денисом, соответствует всем критериям того времени и поведению. На тот момент у нас уже шла война. Я смотрел выступления Путина, немножко выступления этих всех ФСБшников и тому подобное. Поэтому я думаю, мы попали очень точно в образ. Он получился легким, все почти на улыбке, но его выдавала его сущность и его глаза.

Мы снимали о карательной психиатрии. Собственно, сейчас она вылезает и на оккупированных территориях. Даже "педерация" сделала у себя закон о принудительной медицине. Это же то же самое. Красивыми словами написали закон, но это карательная медицина, которая уничтожает людей.

– Вас номинировали за эту роль на "Золотую Дзигу". Как вы отреагировали и насколько для актеров важно подобное признание?

– Конечно, мне очень приятно спустя 10 лет прийти к этой номинации. Я считаю, что творческие профессии не имеют потолка. Если уперся в небо головой и говоришь "я - актер", то я советую брать свои манатки и валить из этой профессии, потому что это всегда о поиске чего-то нового, развитии. Нельзя стоять на месте и ждать, пока что-то произойдет. Ничего не произойдет. Надо делать. Актер - это тот, кто действует.

Фильм "БожеВільні" - это моя первая работа в полнометражном фильме. Буквально несколько месяцев назад я получил за эту роль премию имени Сергея Параджанова как актерский дебют в кино. Популярность, награды - это как следствие твоей работы. Если она хорошая, то они будут. А если нет - нужно расти и учиться.

Сергей Кисель получил премию Параджанова за фильм "БожеВильные" (фото: пресс-служба актера)

– А есть ли у вас какие-то специфические навыки, которым вы учились ради ролей в кино? Или просто, чтобы иметь возможность в случае чего их продемонстрировать.

– Один раз я пытался учиться на мотоцикле, потому что это нужно было для роли. Я очень активно ходил, но как-то у меня не складывается с этим транспортом. Я с него постоянно падаю.

Я тогда был счастлив, что приехал каскадер со своим дорогим мотоциклом и сказал, что только он будет ездить на нем. Поэтому на байке ездил каскадер, а снимал шлем и шел уже я.

Вождение авто - это обязательно. Сценический, каскадерский бой. Владение оружием. Ты должен хотя бы понимать, как его правильно держать.

А таких особых навыков еще не приходилось изучать. Я очень надеялся на один сериал в этом году, чтобы научиться хорошо ездить на лошадях. Но пока не сложилось.

– Интересно, что у вас был опыт... победы в "Караоке на Майдане". Сегодня проект вернулся. Как думаете, сейчас такое шоу будет иметь успех?

– Я думаю, что да. Потому что нашим людям нужно немножко переключаться. Несмотря на войну, жизнь продолжается. Возможно, завтра прилетит ракета, и у тебя уже не будет такой возможности жить. Я считаю, надо снимать развлекательный контент. Иначе кукуха не вывезет.

На это и рассчитывает наш враг. Это часть его медийной войны - постоянного давления. Развлекательные, вокальные шоу нужны. Украинцы - это поющая нация. Даже на войне, даже в тяжелые времена наши бабушки, дедушки где-то сидели и что-то себе напевали. И мы так же делаем, потому что это отвлекает, это спасает. Главное - делать это качественно. Потому что в последнее время все же контент у нас немножко упал в уровне.

– А как насчет проекта "Шанс"? Сейчас, когда пересматриваешь выпуски, шутки Кузьмы или Бебешко могут вызвать неоднозначную реакцию. Что думаете об этом?

– Абсолютно. Надо подходить правильно. Я был там 20 лет назад, песню русскую пел. Это уже давняя история. Тогда это был совсем другой формат. Мы сейчас должны адаптироваться под то, что мы имеем. Для того, чтобы как-то успокаивать наш народ.

– Ходят сплетни, что у Кондратюка был непростой характер. А у вас было какое общение?

– Не знаю, мы общались не очень часто. По несколько предложений и все. Хотя я могу делать вывод, что он как продюсер жесткий (учитывая ситуацию с Виталием Козловским). У него было очень много артистов, но их имена до сих пор неизвестны.

– Кстати, как относитесь к ситуации с Виталием и его новой эре популярности?

– Я очень обрадовался. Когда-то был в туре с ним и восхищался его профессионализмом, преданностью. Мы объездили, кажется, 26 городов за 27 дней. Я уже точно не помню, это было 20 лет назад. Но он настолько отдавался полностью своему делу, которое он любит.

Даже тогда параллельно, кажется, готовился к "Танцюють всі" или "Танці з зірками". С ним ездил хореограф. И вот он днем готовился к шоу, ставил танцы, а после давал концерты.

Виталик постоянно работал над собой. И он дошел сейчас до этого сам. Он сделал это. Я даже написал ему сообщение (хотя мы уже давно не общались), что я очень счастлив тем, что наконец-то он отдал деньги и отцепился от своего прошлого продюсера.

Настойчивость, труд и преданность - это о Виталике. Вы посмотрите, как он прекрасно выглядит, как выглядит его тело.

Кисиль с дочерью Марией, которая родилась 21 ноября 2024 года (фото: пресс-служба актера)

– А как вы поддерживаете форму?

– Сейчас я очень много гуляю с коляской (смеется - Ред). Ну, конечно, делаю элементарные физические упражнения, чтобы держать себя в тонусе. Мечтаю попасть в спортзал, но пока нет времени. У меня есть коляска, парк, какие-то тренажеры немножко.

– Вы с женой уже 13 лет? Имеете троих детей. Что вам помогает сохранять отношения, несмотря на вызовы войны?

– Мы всегда старались обо всем проговаривать. Даже если есть какие-то обиды, без этого же не бывает. У меня мудрая жена. Она первая начинает всегда разговоры, потому что я близнец: тут покричал, а через 15 минут уже забыл, о чем кричал.

А жене моей надо это все проговорить и, конечно, только разговор, взаимопонимание той или иной ситуации помогают. Потому что люди все разные. И день походишь, второй, третий, четвертый, а потом неделю, месяц, а обида - она же никуда не девается. Потом она заходит в триггеры, зажимы. Поэтому это надо обязательно проговаривать. И мы говорим.

– Вы раньше не скрывали, что очень хотели третьего ребенка именно девочку.

– Мы второго хотели девочку. И я думаю, если бы тогда была девочка, то у нас бы не было третьего ребенка.

- Как появление дочери повлияло на ваше отношение к отцовству?

- Все изменилось, потому что у отца с дочкой какая-то невероятная связь. Она еще маленькая, ей сейчас только семь месяцев будет. Ее хочется постоянно обнимать. Я первого своего сына воспитывал сам почти, потому что жена вышла на работу. Мы с ним очень много проводили времени, но все же это совершенно разное отношение.

То, как ты относишься к мальчику - понимаешь, что должен воспитывать мужчину уже с детства. Это другой тон разговора, другие темы. Здесь просто куколка, бусинка. С появлением дочери я все же почувствовал полноценное отцовство.

- Вы вообще строгий папа?

- Я строгий и справедливый. Но добрый и любящий. Кнутом и пряником, как говорят. Касательно парней - сейчас у меня старшему десять, и это уже начинается какой-то переходный период, немножко надо подкручивать гаечки.

Но надо и подойти обнять и поцеловать, поговорить. Я очень часто прошу у них каких-то советов. Мы разговариваем. Общаясь с детьми, ты сам иногда превращаешься в ребенка.

Сергей Кисиль с сыновьями (фото: пресс-служба актера)

– Вы также как-то упоминали, что ваши сыновья очень разные по характерам. Вы по-разному подходите к их воспитанию?

– Нет, нет, нет, нет, абсолютно. Мне кажется, это все-таки генетика. Старший более интеллектуальный. Мы даем ему больше учить математику, чтение. Младший - такой сбитый, спортивный. Видно, что у него не лежит к той математике. Он очень чисто поет, запоминает мелодии, хочет играть на каких-то инструментах, в отличие от старшего, который даже не хочет их брать в руки.

Это зависит от самого человека, от того, что ему написано по жизни. Просто за этим нужно наблюдать и подталкивать, помогать детям определиться в том, что они хотят иметь в этом мире, кем они себя видят.

Конечно, еще очень рано говорить. Сейчас они все хотят быть актерами, чтобы поздно приходить домой. Мне старший сказал: "Я хочу быть актером, чтобы меня дети встречали так, как мы встречаем тебя, когда ты приходишь с работы". Это нужно наблюдать за детьми, смотреть, какие у них таланты, к чему у них жажда, и помогать развиваться в том русле.

– Какой видите роль отца?

– Любовь матери и отца разная. Мама - это больше про эмоции, пожалеть, приласкать. Отец - совет, наставление. О девочке ничего не могу сказать, потому что она пока лежит, ест, спит и кричит. А ребят ты должен научить быть мужественными, ответственными за свои действия и слова.

Я учу своих детей, что в первую очередь они должны быть людьми. Неважно, кто ты сейчас. Ты можешь сегодня ездить на последнем "мерседесе", а завтра станешь дворником и начнешь заметать просто улицы. Или наоборот. Но в первую очередь ты должен быть человеком, чтобы тебе не было стыдно за свои поступки.

– Вы часто играете в украинских сериалах. Чего, по вашему мнению, не хватает нашему сериальному производству?

– Денег и времени. Бешеный темп съемок. Безумно низкие бюджеты. Я понимаю, почему так сейчас происходит. Люди боятся рисковать, вкладывать деньги, рекламодателей нет почти.

Бывают дни, где за 12 часов смены ты должен снять 25 минут экранного времени. От этого страдает качество. Иногда режиссеры, продюсеры закрывают глаза и говорят: "И так сойдет". К этому вопросу нужно подойти коллективно, взвешенно. Если нам не нужен телевизор, мы снимаем для тех, кто смотрит спиной его, то возможно, этот формат подходит. Но для качества - это не ок.

Я очень надеюсь на то, что начнется сниматься качественный оригинальный контент для стримингов. Платформа это совсем другой уровень. Это диджитал, это интернет, то есть люди зайдут и посмотрят. Мы должны идти к Netflix, HBO, Amazon. Стараться делать, как они. Потому что то, что делается на "телик", желает лучшего, как по мне.

Конечно, все мы - актеры, режиссеры, операторы - делаем все возможное, чтобы получилось качественно. Но не всегда это получается. Элементарно, возьмем не эту камеру, а подешевле...

– А как вы реагируете на критику?

– Я абсолютно прямолинейный человек. Всегда говорю то, что думаю. Если это конструктивная, справедливая критика, особенно от профессионала, то всегда выслушаю и сделаю определенные выводы.

– А есть ли у вас какие-то личные места силы, которые помогают вам как-то восстановить энергию, где, возможно, становится легче дышать, приходят новые идеи?

– Это моя семья. Мои дети, жена. Когда приходишь домой, видишь эти светлые глаза, которые бегут обнять тебя, поцеловать, сказать: "Папа, я тебя люблю, я соскучился".

Я очень люблю гулять по Киеву. Сильно люблю этот город. Прошу жену меня отпустить. Я смотрю на людей, в глаза, наслаждаюсь столицей. Обожаю Подол, Андреевский спуск, смотровые площадки.

Конечно, надо иногда побыть одному в своей голове, послушать музыку. Сейчас у меня актерский курс, хожу, занимаемся энергиями, медитируем, концентрируемся - это придает сил и энергии.

Сергей Кисиль рассказал о воспитании сыновей (фото: пресс-служба актера)