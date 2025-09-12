"Мир всегда будет стоять с Украиной". Принц Гарри растрогал словами во время визита в Киев (видео)

Трогательные слова принца Гарри в Киеве

Герцог Сассекский приехал на столичный вокзал поездом. После этого его заметили возле Музея истории Украины во Второй мировой войне.

В Киеве он встретился с более 250 украинскими ветеранами и участниками "Игр Непокоренных".

Гарри, который основал Invictus Games, вместе с командой поделился, как спорт может стать инструментом реабилитации и возвращения к гражданской жизни.

После этого он посетил мемориал на Майдане Независимости и жилой дом, разрушенный во время недавней атаки России.

"Спасибо Украине, что показываете миру, кто вы на самом деле. Это очень мощно, и мир всегда будет стоять с Украиной", - сказал он.

Что известно о визите принца Гарри

Это уже второй визит Гарри в Украину. В апреле он вместе с делегацией Invictus Games поддержал ветеранов во Львове. Герцога пригласила в Киев Ольга Руднева, генеральный директор центра.

Главной целью своего визита принц назвал возможность обеспечить доступ к помощи во всех регионах страны.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - пояснил он в разговоре с The Guardian.

Напомним, накануне поездки в Украину Гарри встретился с королем Чарльзом III. Впервые за долгое время отец и сын воссоединились на фоне длительных недоразумений. Кстати, он согласовывал свой визит с королевской семьей.