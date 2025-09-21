"У каждого свои прихоти". Леся Никитюк призналась, покупает ли безумно дорогие вещи для сына

Что сказала Леся Никитюк о расходах на ребенка

Молодая мама считает нормальным принимать вещи, которые уже использовались, и не стремится к чрезмерным тратам.

"Если знакомые и близкие приносят детские вещи, которые уже использовались, то я с удовольствием их принимаю. Понимаю потребности ребенка в маленьком возрасте. Все очень быстро меняется", - поделилась она.

Леся Никитюк о расходах на сына (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая подчеркнула, что у каждой семьи - свои приоритеты и желания. К этому она относится с пониманием.

"Если есть возможность, можно сразу покупать серебряную посуду, золотые бутылочки - у каждого свои прихоти, и каждый папа или мама делают так, как считают нужным", - отметила она.

В то же время она добавила, что сама дорогих аксессуаров для ребенка покупать не планирует, но если их подарят, то отказываться не будет.

"Если нам кто-то подарит золотую соску, мы будем ею пользоваться. Но так, чтобы я ее покупала, то нет", - резюмировала звезда.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что ведущая родила сына. Имя мальчика звезда до сих пор не разглашает.

Отцом малыша является военный Дмитрий Бабчук, который в январе сделал ей предложение руки и сердца. Тогда же появились слухи о беременности ведущей.

По словам Леси, с любимым она видится очень редко. Когда удается, то они проводят время вместе.

Дмитрий радует даму сердца цветами, а она - домашними блюдами. На днях Никитюк даже очаровала сеть редким семейным фото.