"У кожного свої забаганки". Леся Нікітюк зізналася, чи купує шалено дорогі речі для сина

Що сказала Леся Нікітюк про витрати на дитину

Молода мама вважає за нормальне приймати речі, які вже використовувалися, і не прагне до надмірних витрат.

"Якщо знайомі та близькі приносять дитячі речі, що вже використовувалися, то я із задоволенням їх приймаю. Розумію потреби дитини в маленькому віці. Все дуже швидко змінюється", - поділилася вона.

Леся Нікітюк про витрати на сина (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча підкреслила, що у кожної родини - свої пріоритети та бажання. До цього вона ставиться з розумінням.

"Якщо є можливість, можна одразу купувати срібний посуд, золоті пляшечки - у кожного свої забаганки, і кожен тато чи мама роблять так, як вважають за потрібне", - зазначила вона.

Водночас вона додала, що сама дорогих аксесуарів для дитини купувати не планує, але якщо їх подарують, то відмовлятися не буде.

"Якщо нам хтось подарує золоту соску, ми будемо нею користуватися. Але так, щоб я її купувала, то ні", - резюмувала зірка.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що ведуча народила сина. Ім'я хлопчика зірка досі не розголошує.

Батьком малюка є військовий Дмитро Бабчук, який у січні зробив їй пропозицію руки та серця. Тоді ж з'явилися чутки про вагітність ведучої.

За словами Лесі, з коханим вона бачиться дуже рідко. Коли вдається, то вони проводять час разом.

Дмитро тішить даму серця квітами, а вона радує його домашніми стравами. Днями Нікітюк навіть замилувала мережу рідкісним сімейним фото.