"У них нет репертуара". Иво Бобул "проехался" по творчеству Пивоварова и Тополи

Народный артист Украины Иво Бобул честно сказал, что думает о творчестве современных украинских исполнителей Тараса Тополи и Артема Пивоварова.
Как сообщает РБК-Украина, об этом певец заявил в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Ранку у великому місті" на ICTV2.
Народного артиста попросили сравнить музыкантов, однако он отказался. Зато отметил, что оба они еще очень молоды.
"У них нет репертуара. Те песни, которые они поют... Пусть не обижаются. Я их люблю, уважаю, потому что они музыканты", - заявил артист.
По его мнению, главной проблемой многих артистов является отсутствие настоящего репертуара.
"Да, у многих нет репертуара. А репертуар - это все. Тем более сейчас, когда идет война и люди просто закрываются. Им надо душу открыть", - подчеркнул он.
В то же время певец прокомментировал отношение к песне "Фортеця Бахмут" группы "Антитіл", фронтменом которой является Тополя.
"У людей и так депрессия и еще больше депрессии. Одну песню можно спеть на концерте, которая посвящена подвигам нашим воинам", - отметил он.
По словам Бобула, он часто ездит на концерты в украинские города, которые приближены к линии фронта, и видит, с какими эмоциями люди приходят и покидают зал.
"Я же езжу в Запорожье, Днепр. А там же постоянно бахкают. И с какими лицами они заходят, а потом с какими выходят - это совсем другие люди", - подчеркнул Бобул.
Напомним, Иво Бобул уже 50 лет на сцене. Он родился 17 июня 1953 года, является певцом, народным артистом Украины, композитором и педагогом.
Свой творческий путь начал в 1970-х годах. Его песни стали знаковыми для украинской эстрады.
Среди самых известных хитов - "А липи цвітуть", "Все золото світу","Минає день", "Розмова з тобою" и другие.
Ранее Бобул озвучил размер своей пенсии и прокомментировал отношение к мобилизации.
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