"У них нет репертуара". Иво Бобул "проехался" по творчеству Пивоварова и Тополи

Что сказал Бобул о творчестве Тополи и Пивоварова

Народного артиста попросили сравнить музыкантов, однако он отказался. Зато отметил, что оба они еще очень молоды.

"У них нет репертуара. Те песни, которые они поют... Пусть не обижаются. Я их люблю, уважаю, потому что они музыканты", - заявил артист.

По его мнению, главной проблемой многих артистов является отсутствие настоящего репертуара.

"Да, у многих нет репертуара. А репертуар - это все. Тем более сейчас, когда идет война и люди просто закрываются. Им надо душу открыть", - подчеркнул он.

В то же время певец прокомментировал отношение к песне "Фортеця Бахмут" группы "Антитіл", фронтменом которой является Тополя.

"У людей и так депрессия и еще больше депрессии. Одну песню можно спеть на концерте, которая посвящена подвигам нашим воинам", - отметил он.

По словам Бобула, он часто ездит на концерты в украинские города, которые приближены к линии фронта, и видит, с какими эмоциями люди приходят и покидают зал.

"Я же езжу в Запорожье, Днепр. А там же постоянно бахкают. И с какими лицами они заходят, а потом с какими выходят - это совсем другие люди", - подчеркнул Бобул.



Напомним, Иво Бобул уже 50 лет на сцене. Он родился 17 июня 1953 года, является певцом, народным артистом Украины, композитором и педагогом.

Свой творческий путь начал в 1970-х годах. Его песни стали знаковыми для украинской эстрады.

Среди самых известных хитов - "А липи цвітуть", "Все золото світу","Минає день", "Розмова з тобою" и другие.

Ранее Бобул озвучил размер своей пенсии и прокомментировал отношение к мобилизации.