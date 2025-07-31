"У них немає репертуару". Іво Бобул "проїхався" по творчості Пивоварова та Тополі

Що сказав Бобул про творчість Тополі та Пивоварова

Народного артиста попросили порівняти музикантів, проте він відмовився. Натомість зауважив, що обидва вони ще дуже молоді.

"У них нема репертуару. Ті пісні, що вони співають... Хай вони не ображаються. Я їх люблю, поважаю, бо вони є музиканти", - заявив артист.

На його думку, головною проблемою багатьох артистів є відсутність справжнього репертуару.

"Так, у багатьох нема репертуару. А репертуар - це все. Тим паче зараз, коли йде війна і люди просто закриваються. Їм треба душу відкрити", - підкреслив він.

Водночас співак прокоментував ставлення до пісні "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", фронтменом якого є Тополі.

"У людей і так депресія і ще більше депресії. Одну пісню можна заспівати на концерті, яка присвячена подвигам нашим воїнам", - зазначив він.

За словами Бобула, він часто їздить на концерти в українські міста, які наближені до лінії фронту, і бачить, з якими емоціями люди приходять і залишають залу.

"Я ж їжджу в Запоріжжя, Дніпро. А там же постійно бахкають. І з якими обличчями вони заходять, а потім з якими виходять - це зовсім інші люди", - підкреслив Бобул.



Нагадаємо, Іво Бобул 50 років на сцені. Народився 17 червня 1953 року. Він є співаком, народним артистом України, композитором та педагогом.

Свій творчий шлях розпочав у 1970-х роках. Його пісні стали знаковими для української естради.

Серед найвідоміших хітів - "А липи цвітуть", "Все золото світу","Минає день", "Розмова з тобою" та інші.

Раніше Бобул озвучив розмір своєї пенсії та прокоментував ставлення до мобілізації.