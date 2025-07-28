"Больших подвигов не совершал". Сын Грубича после ампутации вышел на связь с украинцами

Ярослав Грубич обратился к украинцам

Военнослужащий выразил благодарность всем, кто его поддерживает, и отметил, что искренне ценит понимание со стороны людей.

Он признался, что не всегда имеет возможность оперативно отвечать на сообщения в соцсетях, ведь сейчас чувствует себя нехорошо.

К тому же, писать левой рукой ему достаточно сложно и неудобно.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

"Я не считаю себя "героем", как многие меня называют. Больших подвигов не имею. Но рад, что моя история вдохновляет других. Переживаю за раненых собратьев, скучаю по погибшим друзьям... Надо держаться ради их памяти. Я еще не раз вспомню о них", - написал Ярослав.

Кроме того, он сообщил, что лично пока не имеет насущных потребностей. Впрочем, в его подразделении ощущается нехватка важных вещей.

Поэтому сын телеведущего обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать сбор средств, ссылку на который он оставил в своей заметке.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Что известно о службе сына Константина Грубича

В июне телеведущий сообщил, что его сын присоединился к Силам обороны Украины на добровольных началах.

Как отмечал сам Грубич, решение Ярослава не было спонтанным - оно стало результатом глубоких размышлений.

В то же время Константин признался, что ему очень трудно принять этот шаг, как и его жене.

А недавно боец поделился болезненным известием: во время боевых действий он получил серьезное ранение, в результате чего потерял правую руку.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Впереди его ждет непростой путь восстановления и длительная реабилитация.