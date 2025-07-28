"Великих подвигів не маю". Син Грубича після ампутації вийшов на звʼязок з українцями

Ярослав Грубич звернувся до українців

Військовослужбовець висловив вдячність усім, хто його підтримує, та зауважив, що щиро цінує розуміння з боку людей.

Він зізнався, що не завжди має змогу оперативно відповідати на повідомлення у соцмережах, адже нині почувається недобре.

До того ж, писати лівою рукою йому досить складно та незручно.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

"Я не вважаю себе "героєм", як багато хто мене називає. Великих подвигів не маю. Але радий, що моя історія надихає інших. Переживаю за поранених побратимів, сумую за загиблими друзями… Треба триматися заради їхньої пам’яті. Я ще не раз згадаю про них", - написав Ярослав.

Окрім того, він повідомив, що особисто наразі не має нагальних потреб. Утім, у його підрозділі відчувається нестача важливих речей.

Тож син телеведучого звернувся до всіх небайдужих із проханням підтримати збір коштів, посилання на який він залишив у своєму дописі.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Що відомо про службу сина Костянтина Грубича

У червні телеведучий повідомив, що його син приєднався до Сил оборони України на добровільних засадах.

Як зазначав сам Грубич, рішення Ярослава не було спонтанним - воно стало результатом глибоких роздумів.

Водночас Костянтин зізнався, що йому надзвичайно важко прийняти цей крок, як і його дружині.

А нещодавно боєць поділився болючою звісткою: під час бойових дій він отримав серйозне поранення, внаслідок чого втратив праву руку.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Попереду на нього чекає непростий шлях відновлення та тривала реабілітація.