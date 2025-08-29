Известный бренд распрощался с Каменских: противоречит ценностям

Настя Каменских "поплатилась" за выступления на русском языке. Украинский ювелирный бренд "Золотой Век" официально объявил о досрочном завершении сотрудничества с певицей, которая была лицом компании с 2021 года.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление бренд сделал на официальной странице в Instagram.
В своем заявлении компания объяснила решение досрочно разорвать партнерство своими ценностями и решениями.
"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - говорится в сообщении.
В то же время бренд объявил об обновлении политики коммуникации с клиентами. Идет работа над новой креативной концепцией, которую представят уже в этом году.
"Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому", - написали в заметке.
Артистка в очередной раз оказалась в центре внимания общества из-за выступлений на русском языке во время тура в США.
Так, во время концерта в Майами исполнила свои старые хиты "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя ранее представляла версии на украинском.
Еще больше масла в огонь подлило заявление Насти со сцены, которое она провозгласила на русском.
"Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.
Эти слова вызвали волну возмущения среди украинцев, потому что очередная артистка оправдывается "языком любви".
Многим такая риторика напомнила поведение Ани Лорак, которая похожим образом оправдывала свое молчание относительно российской агрессии.
Ко всему, ранее звезда говорила, что не будет петь на языке России. Однако впоследствии изменила риторику, заявив, что будет исполнять песни для тех, кто поддерживает Украину и не понимает украинского.
Досталось хейту и бренду "Золотой век", который продолжал сотрудничать с артисткой даже несмотря на предыдущие скандалы. Она уже не впервые поет за границей на русском во время полномасштабной войны.
Что писали пользователи:
Впоследствии в сети заметили, что еще до официального заявления компания убрала из соцсетей фото и упоминания о Каменских, а также удалила тег с ее именем.
