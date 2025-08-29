Известный бренд распрощался с Каменских: противоречит ценностям

"Золотой век" прекратил сотрудничество с Каменских

В своем заявлении компания объяснила решение досрочно разорвать партнерство своими ценностями и решениями.

"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время бренд объявил об обновлении политики коммуникации с клиентами. Идет работа над новой креативной концепцией, которую представят уже в этом году.

"Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому", - написали в заметке.

Заявление бренда "Золотой век" (скриншот)

Что предшествовало расторжению сотрудничества с Каменских

Артистка в очередной раз оказалась в центре внимания общества из-за выступлений на русском языке во время тура в США.

Так, во время концерта в Майами исполнила свои старые хиты "Красное вино" и "Это моя ночь", хотя ранее представляла версии на украинском.

Еще больше масла в огонь подлило заявление Насти со сцены, которое она провозгласила на русском.

"Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она.

Эти слова вызвали волну возмущения среди украинцев, потому что очередная артистка оправдывается "языком любви".

Многим такая риторика напомнила поведение Ани Лорак, которая похожим образом оправдывала свое молчание относительно российской агрессии.

Настя Каменских в украшениях бренда (фото: instagram.com/kamenskux)

Ко всему, ранее звезда говорила, что не будет петь на языке России. Однако впоследствии изменила риторику, заявив, что будет исполнять песни для тех, кто поддерживает Украину и не понимает украинского.

Досталось хейту и бренду "Золотой век", который продолжал сотрудничать с артисткой даже несмотря на предыдущие скандалы. Она уже не впервые поет за границей на русском во время полномасштабной войны.

Что писали пользователи:

"Может стоит сменить амбассадора?"

"Чувства украшают, а украшает ли ваш бренд сотрудничество с амбассадоркой, которая поет на языке агрессора и которой "не важно на каком языке"?

"Золотой Век" с Каменских выглядит как антиреклама. Человек без ценностей не может представлять компанию, которая претендует на репутацию.

"Ждем ответа по сотрудничеству с Каменских. Это позор".

"Доставку в Майами делаете? Там ваша амбассадорка популяризирует прекрасную инфантильность".

"Как вам сотрудничество с русскоязычным амбассадором? Или деньги вас защищают от ракет, когда летает из России?"

"Возможно уже стоит как-то отреагировать на вашего посла? Ее позиция - это ваша позиция!"

"Если "неважно на каком языке", то может и неважно в какой валюте? В рублях не будете продавать? Люди ожидают реакцию, или еще Каменских не придумали общую легенду?"

Впоследствии в сети заметили, что еще до официального заявления компания убрала из соцсетей фото и упоминания о Каменских, а также удалила тег с ее именем.