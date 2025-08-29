Відомий бренд розпрощався з Каменських: суперечить цінностям

"Золотий вік" припинив співпрацю з Каменських

У своїй заяві компанія пояснила рішення достроково розірвати партнерство своїми цінностями та рішеннями.

"Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий Вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", - йдеться в дописі.

Водночас бренд оголосив про оновлення політики комунікації з клієнтами. Йде робота над новою креативною концепцією, яку представлять вже цього року.

"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому", - написали у дописі.

Заява бренду "Золотий вік" (скриншот)

Що передувало розірванню співпраці з Каменських

Артистка вкотре опинилася у центрі уваги суспільства через виступи російською мовою під час туру в США.

Так, під час концерту в Маямі виконала свої старі хіти "Красное вино" та "Это моя ночь", хоча раніше представляла версії українською.

Ще більше масла у вогонь підлила заява Насті зі сцени, яку вона проголосила російською.

"Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - сказала вона.

Ці слова викликали хвилю обурення серед українців, тому що чергова артистка виправдовується "мовою любові".

Багатьом така риторика нагадала поведінку Ані Лорак, яка схожим чином виправдовувала своє мовчання щодо російської агресії.

Настя Каменських в прикрасах бренду (фото: instagram.com/kamenskux)

До всього, раніше зірка говорила, що не співатиме мовою Росії. Проте згодом змінила риторику, заявивши, що виконуватиме пісні для тих, хто підтримує Україну та не розуміє української.

Дісталося хейту й бренду "Золотий вік", який продовжував співпрацювати з артисткою навіть попри попередні скандали. Вона вже не вперше співає за кордоном російською під час повномасштабної війни.

Що писали користувачі:

"Може варто змінити амбасадорку?"

"Почуття прикрашають, а чи прикрашає ваш бренд співпраця з амбасадоркою, яка співає мовою агресора і якій "нє важна на каком язікє"?

"Золотий Вік" із Каменських виглядає як антиреклама. Людина без цінностей не може представляти компанію, яка претендує на репутацію.

"Чекаємо відповіді по співпраці з Каменських. Це сором".

"Доставку в Майамі робите? Там ваша амбасадорка популяризує прекрасну інфантильність".

"Як вам співпраця зі зросійщеною амбасадоркою? Чи гроші вас захищають від ракет, коли літає з росіі?"

"Можливо вже варто якось відреагувати на вашу амбасадорку? Її позиція - це ваша позиція!"

"Якщо "неважно на каком языке", то може й неважливо у якій валюті? В рублях не будете продавати? Люди очікують реакцію, чи ще Каменських не придумали спільну легенду?"

Згодом в мережі помітили, що ще до офіційної заяви компанія прибрала з соцмереж фото та згадки про Каменських, а також видалила тег з її іменем.