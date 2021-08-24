Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити

Instagram - візуальна соцмережа, і якщо хочеться, щоб твої фото потрапляли в рекомендації, вони повинні бути яскравими, а ще - мають відображати тренди.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх для своїх фото.
Не забуваємо, що тренди - це не рекомендація до дії. Ви завжди можете слідувати своїм уявленням про прекрасне.
Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно.
Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі!
Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести до ладу жирне волосся
Нігті в тренді - найрізноманітніші, хоч короткі, хоч довгі (фото: instagram.com/hoskelsa)
Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем
Стрілки-крила
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Тренди макіяжу в соцмережах (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст розповіла про трикотажний тотал-лук на осінь, терміново повторити.