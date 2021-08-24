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Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити

Автор: Тетяна Турчанікова

Instagram - візуальна соцмережа, і якщо хочеться, щоб твої фото потрапляли в рекомендації, вони повинні бути яскравими, а ще - мають відображати тренди.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram назвала 5 трендів, якими можна надихнутися - і, при бажанні, повторити їх для своїх фото.

Не забуваємо, що тренди - це не рекомендація до дії. Ви завжди можете слідувати своїм уявленням про прекрасне.

Макіяж в шоколадний тонах - в трендах (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-5 найактуальніших трендів Instagram

  1. Макіяж в ніжно-шоколадній гамі - дуже смачно, стримано і акуратно.

  2. Техніка "крила", нанесені лайнером або тінями, - єдиний акцент на обличчі!

  3. Кольорові стрілки на нижньому столітті-цікава альтернатива класичним стрільцям
  4. Лавандові тіні - вибирайте більш насичений і глибокий відтінок, щоб не створювати ефект хворої / нездорової людини.
  5. Нігті у формі "стилет" - один з найбільш спірних, але разом з тим, наймасовіший тренд Instagram. Тут працює правило"чим довше і гостріше нігтьова пластина, тим крутіше".

Не мийте до скрипу: б'юті-експерт розповіла, як привести до ладу жирне волосся

Нігті в тренді - найрізноманітніші, хоч короткі, хоч довгі (фото: instagram.com/hoskelsa)

5 трендів Instagram, які легко повторити: приклади луків

  • Лавандові тіні

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Стрілки-крила

  • Кольорові стрілки

  • Пастельно-шоколадна гамма макіяжу

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Нігті у формі стилет

Тренди макіяжу в соцмережах (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла про трикотажний тотал-лук на осінь, терміново повторити.

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