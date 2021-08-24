UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Автор: Татьяна Турчаникова

Instagram - визуальная соцсеть, и если хочется, чтобы твои фото попадали в рекомендации, они должны быть яркими и отражать тренды.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их для своих фото.

Не забываем, что тренды - это не рекомендация к действию. Вы всегда можете следовать своим представлениям о прекрасном.

Макияж в шоколадный тонах - в трендах (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-5 самых актуальных трендов Инстаграма

  1. Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.

  2. Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!

  3. Цветные стрелки на нижнем веке - интересная альтернатива классическим стрелкам
  4. Лавандовые тени - выбирайте более насыщенный и глубокий оттенок, чтобы не создавать эффект больного / нездорового человека.
  5. Ногти в форме "стилет" - один из самых спорных, но вместе с тем, самый массовый тренд Инстаграма. Здесь работает правило "чем длиннее и острее ногтевая пластина, тем круче".

Не мойте до скрипа: бьюти-эксперт рассказала, как привести в порядок жирные волосы

Ногти в тренде - самые разнообразные, хоть короткие, хоть длинные (фото: instagram.com/hoskelsa)

5 трендов Инстаграма, которые легко повторить: примеры луков

  • Лавандовые тени

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Стрелки-крылья

  • Цветные стрелки

  • Пастельно-шоколадная гамма макияжа

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Ногти в форме стилет

Тренды макияжа в соцсетях (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала о трикотажном тотал-луке на осень, срочно повторить.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли