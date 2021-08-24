Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

Instagram - визуальная соцсеть, и если хочется, чтобы твои фото попадали в рекомендации, они должны быть яркими и отражать тренды.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала 5 трендов, которыми можно вдохновиться - и, при желании, повторить их для своих фото.
Не забываем, что тренды - это не рекомендация к действию. Вы всегда можете следовать своим представлениям о прекрасном.
Макияж в нежно-шоколадной гамме - очень вкусно, сдержанно и аккуратно.
Техника "крылья", нанесенные лайнером или тенями, - единственный акцент на лице!
Не мойте до скрипа: бьюти-эксперт рассказала, как привести в порядок жирные волосы
Ногти в тренде - самые разнообразные, хоть короткие, хоть длинные (фото: instagram.com/hoskelsa)
Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм
Стрелки-крылья
Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021
Тренды макияжа в соцсетях (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист рассказала о трикотажном тотал-луке на осень, срочно повторить.