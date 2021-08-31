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Допоможе продовжити молодість: нутриціолог розповіла, чим снідати для гормонального балансу

Автор: Тетяна Турчанікова

Гормональний баланс - основа молодості і здоров'я жінки. Як привести в норму гормональну систему в домашніх умовах?

Наприклад, починати ранок з корисного сніданку, поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Їжа, яка допоможе гормонам залишатися в балансі (фото: instagram.com/biotorium)

Каша для гормонального балансу: рецепт

Інгредієнт:

  • 1 ст. л. дхі
  • 3 ст. л. меленого конопляного насіння
  • 200 грам гарбузового пюре
  • 4 ст. л. жирного кокосового молока (можна додати більше, якщо хочете більш рідку консистенцію)
  • жменя чорниці
  • 1 ст. л. гарбузового насіння (щоб посипати зверху).
  • 1 ст. л. кокосового масла

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Приготування:

  1. Розігріти дхі в невеликій каструльці на слабкому вогні.
  2. Додати гарбузове пюре і молоко, варити хвилин 10 на слабкому вогні, потім додати конопляне насіння і варити ще хвилини 3-5, щоб прогріти насіння.
  3. Потім додати чіа, кокосове масло і чорницю, перемішати і дати настоятися хвилин 5-10.
  4. При подачі посипати гарбузовим насінням.

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