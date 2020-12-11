Доведеться туго у 2021 році: які знаки не дружать з металевим Биком

2021 рік пройде під знаком білого металевого Бика за східним гороскопом. Для деяких з 12 знаків цього календаря цей період буде досить складним, оскільки вони "не дружать" з Биком.

Фахівці вважають, що в новому році буде сутужно трьом знакам. Вони зіткнуться з низкою перешкод і випробувань, пише apostrophe.ua.

Вівця (Коза)

Роки: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Цей знак є антагоністом Бика. Непостійність Вівці буде викликати непорозуміння і конфлікти. Новий рік стане суперечливим для людей, народжених у рік Вівці. Експерти радять не втрачати пильність і тримати ситуацію під контролем.

Тигр

Роки: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Упертюх Тигр не готовий поступатися Бику. Оскільки відносини між ними завжди знаходяться в напрузі, Тигру доведеться непросто в 2021 році. Ваші рішення майже завжди будуть мати миттєві наслідки, тому все ретельно обмірковуйте, перш ніж діяти.

Собака

Роки: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Труднощі з Биком виникнуть через протилежності у поглядах. Якщо Бик - консерватор, то Собака - революціонер. Ділові відносини будуть складатися непросто через відсутність точок дотику. 2021 рік віщує Собакам досить стабільний період, але розраховувати доведеться тільки на свої сили.

До речі, нещодавно український астролог розповіла про найважливіші події грудня, що будуть впливати на кожного з нас.

Раніше ми писали, що життя чотирьох знаків Зодіаку може кардинально змінитися в день сонячного затемнення.

Також астрологи розповіли, для кого 2021 рік стане суцільною білою смугою.